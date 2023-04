Spider-Man Across the Spider-Verse: Neuer Trailer zum Marvel-Abenteuer veröffentlicht

Spider-Man Across the Spider-Verse:

Der neue Trailer zu "Spider-Man: Across the Spider-Verse" zieht uns tiefer in das nächste, mehrere Universen umspannende und von vielen Marvel-Fans bereits heißerwartete Abenteuer von Miles Morales hinein.

"Spider-Man: Across the Spider-Verse" startet am 1. Juni 2023 in den deutschen Kinos.

In knapp zwei Monaten stürzen sich Miles Morales und seine Freunde in „Spider-Man: Across the Spider-Verse“ in ein weiteres Abenteuer, in das uns ein neuer Trailer frische Einblicke gewährt. Das Video verrät etwas mehr über die Story, die unseren jungen Protagonisten diesmal mit Dutzenden weiteren Spider-Men und -Women zusammenführt. Den Trailer könnt ihr euch wie gewohnt weiter unten in der deutschen und englischen Version selbst ansehen.

Kann Spider-Man alle Welten retten?

Im neuem Video sehen wir etwas mehr davon, was nach Miles‘ Ankunft im Hauptquartier der Spider-Force, einem Zusammenschluss verschiedener Spider-Leute, geschieht. Gerade Spider-Man 2099, der am Ende des Vorgängerfilms „A New Universe“ bereits einen kleinen Auftritt hatte, scheint alles andere als erfreut über die Anwesenheit unseres Hauptcharakters zu sein und es wirkt so, als wolle er ihn über die Gefahren solcher multiversaler Abenteuer aufklären.

Letztendlich erzählt er ihm, dass Spider-Man nicht jeden retten könne und jeder, der diesen Weg beschreitet, Opfer bringen müsse. Es sei seine Wahl, ein einziges Leben oder alle Welten zu retten. Alle Mitglieder der Spider-Force wissen, wie schwer diese Entscheidung sei, doch diese sei letztendlich notwendig. Miles möchte eine solche Wahl jedoch nicht treffen und entscheidet sich dafür, einen eigenen Weg einzuschlagen, auf dem ihm unter anderem wohl seine Freundin Spider-Gwen und sein Mentor Peter Ben Parker (mit Töchterchen Mayday?) begleiten dürften.

Darüber hinaus steckt der neue „Spider-Man: Across the Spider-Verse“-Trailer einmal mehr voller Easter Eggs und Cameos. Spider-Man 2099 erwähnt beispielsweise in seinem Vortrag an Miles „Doctor Strange und den kleinen Nerd von Erde-199999“. Dies spielt auf die Ereignisse von „Spider-Man: No Way Home“ an, wobei Erde-199999 in den Marvel-Comics die Bezeichnung der Erde des Marvel Cinematic Universe ist.

Des Weiteren tauchen im Video natürlich wieder verschiedene Spider-Men und -Women auf, beispielsweise Scarlet Spider (Ben Riley), Spider-Punk, Spider-Man India, Spider-Man Unlimited aus seiner kurzlebigen TV-Serie und sogar obskure Varianten wie Spider-Cyborg, Spider-Horse und Spider-Wolf. Außerdem ist für einen kurzen Moment ebenso der Peter Parker aus dem PlayStation-Hit „Marvel’s Spider-Man“ zu sehen.

In der deutschen Version des Trailers, die der internationalen Fassung entspricht, sind anfangs sogar kurz die drei Live-Action-Spider-Men (Tobey Maguire, Andrew Garfield, Tom Holland) zu sehen und hören. Das kommende Superhelden-Abenteuer verspricht somit ein wahres Fest für Spidey-Fans zu werden. Zuletzt kursierten übrigens immer wieder Gerüchte über einen Auftritt der Darsteller und ihrer Spider-Man-Versionen im kommenden Animationsfilm.

„Spider-Man: Across the Spider-Verse“ entsteht als Gemeinschaftsproduktion von Columbia Pictures, Marvel Entertainment und Sony Pictures Animation. Regie führen Joaquim Dos Santos („Die Legende von Korra“), Kemp Powers („Spider-Man: A New Universe“) und Justin K. Thompson („Priest“). In den deutschen Kinos wird der heißerwartete Animationsfilm am 1. Juni 2023 starten.

Deutscher Trailer zu „Spider-Man: Across the Spider-Verse“:

Englischer Trailer zu „Spider-Man: Across the Spider-Verse“:

