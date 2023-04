Diablo 4: Das sind die Startzeiten vom Launch und Frühzugang

„Diablo 4“ erscheint am 6. Juni 2023 für diverse Plattformen. Mit der Deluxe und Ultimate Edition geht das Abenteuer vier Tage früher los.

In Europa geht es mitten in der Nacht los.

Blizzard hat bereits zwei Monate vor dem Launch von „Diablo 4“ verraten, wann die Server für den Frühzugang und für den offiziellen Release an den Start gehen. Nachdem die Beta einen ersten Einblick in das Spiel gewährte, sind Spieler und Spielerinnen schon ganz heiß darauf, das Abenteuer zu starten.

In einem Tweet klärt Blizzard-Präsident Mike Ybarra nun auf, wann wir den Wecker stellen müssen. So können wir frühestmöglich nach Sanktuario zurückkehren. Doch in Europa müssen wir uns auf eine lange Nacht einstellen.

Diablo 4 startet nachts in Europa

Laut Ybarra wird das Spiel am 6. Juni 2023 um 01:00 Uhr deutscher Zeit freigegeben. Dann können all diejenigen, die die Standard-Version erworben haben, mit dem Action-RPG starten. Es ist erstaunlich, dass die Uhrzeiten bereits jetzt bekannt gegeben wurde, obwohl der Release noch zwei Monate in der Zukunft liegt.

All diejenigen, die die Deluxe Edition oder Ultimate Edition vorbestellt haben, bekommen vier Tage Frühzugang zum Spiel. Sie können bereits am 2. Juni 2023 um 01:00 Uhr deutscher Zeit loslegen. Solltet ihr die Standard Edition vorbestellt haben, müsst ihr euch bis zum 6. Juni 2023 gedulden.

Die Startzeit gilt für alle Konsolen-Versionen und die PC-Version des Spiels. Somit kann die Crossplay-Funktion schon von der ersten Sekunde an genutzt werden, indem Spielende plattformübergreifend miteinander zocken.

Es ist bislang noch nicht bekannt, wann der Pre-Load startet, damit Spieler und Spielerinnen rechtzeitig mit „Diablo 4“ beginnen können. Sobald Blizzard hierzu etwas verrät, geben wir euch schnellstmöglich Bescheid.

„Diablo 4“ erscheint am 6. Juni 2023 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC.

