Horizon Forbidden West – Burning Shores: Die Quen-Siedlung und Aloys neue Begleiterin

Bevor es in zwei Wochen los geht, stellt euch Guerrilla Games den Quen-Stamm näher vor. Ansehnliche Bilder zeigen ihre Siedlung im postapokalyptischen Los Angeles und eine neue Gefährtin, die Aloy unterstützen wird.

Im „Burning Shores“-DLC trifft Maschinenjägerin Aloy auf einen bekannten Stamm: Die Quen. Beschrieben werden sie als „seefahrender Stamm von der anderen Seite des Pazifiks“.

Sie verschafften sich gegenüber anderen Stämmen einen Vorteil, indem sie den Fokus einsetzten, um veraltete Daten abzurufen. Dadurch haben sie sich ein „beeindruckendes Reich“ aufgebaut. Folgendes Bild zeigt, dass diese Bezeichnung durchaus zutrifft.

Wahrsager sind bei den Quens von großer Bedeutung. Mit Alva ist Aloy einen von ihnen bereits im Hauptspiel begegnet. Nur sie dürfen Fokusse verwenden, um Daten auszulesen. Zudem beschützen sie ihre wertvollen Informationen vor Außenseitern.

Erfahrt mehr über den Quen-Stamm

Lead Writer Annie Kitain merkt an: Über die Quen sei weniger bekannt als über alle anderen Stämme. In der Hauptkampagne habe das Entwicklerteam „nur an der Oberfläche gekratzt.“

Aloy trifft unter anderem auf Admiral Gerrit, der den Quen-Stamm anführt. Des Weiteren gewinnt die Maschinenjägerin eine neue Gefährtin namens Seyka, die auf folgendem Artwork zu sehen ist. Sie ist eine ambitionierte Marinesoldatin, die für ihren Stamm alles Notwendige macht. Sie soll sich von anderen Charakteren, denen Aloy begegnet ist, deutlich unterscheiden.

Am 19. April erscheint „Burning Shores“ exklusiv für PS5. Zugunsten einer höheren Leistung gehen Besitzer der PS4-Version von „Horizon Forbidden West“ leer aus.

Wer das Hauptspiel noch nicht besitzt, kann es sich aktuell für 49,59 Euro sichern – 38 Prozent weniger. Nutzt ihr wiederum PlayStation Plus Extra, könnt ihr euch das dystopische Action-RPG einfach herunterladen. Die Story-Erweiterung hingegen kostet 19,99 Euro.

Quelle: PlayStation Blog

