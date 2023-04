Star Wars: Erster Teaser Trailer zur Ahsoka-Serie veröffentlicht

In den letzten Jahren baute Disney sein „Star Wars“-Universum vor allem mit diversen Serien wie „The Mandalorian“ aus und mit „Ahsoka“ erhält der gleichnamige Fanliebling diesen Sommer sein eigenes Spin-off. Zur von vielen Fans heißerwarteten Show wurde im Rahmen der Star Wars Celebration Europe 2023 nun ein erster Teaser Trailer veröffentlicht, der einen Einblick in die Story gewährt. Das Video könnt ihr euch wie immer weiter unten selbst ansehen.

Die Rebels-Crew findet sich wieder zusammen

Der Trailer rückt natürlich vor allem Ahsoka in den Mittelpunkt, die zuletzt kleine Auftritte in „The Mandalorian“ und „Das Buch von Boba Fett“ hatte. Bei ihrem Zusammentreffen mit dem wortkargen Mandalorianer haben wir erfahren, dass sie sich auf der Suche nach Großadmiral Thrawn befindet. Dieser scheint nach Jahren an einem unbekannten Ort nun seine große Rückkehr vorzubereiten, um das Erbe des Imperiums anzutreten, wie unsere Protagonistin erzählt.

Einem so mächtigen Feind kann die einstige Jedi nicht alleine entgegentreten, weshalb sie Unterstützung von einigen alten Freunden erhalten dürfte. Im „Ahsoka“-Teaser Trailer sind bereits Mon Mothma, Mandalorianerin Sabine Wren, Fliegerass Hera Syndulla und der freche Droide Chopper zu sehen. Die letztgenannten drei Charaktere zählten zu den Hauptfiguren der Animationsserie „Star Wars Rebels“, in deren 3. und 4. Staffel Thrawn der Hauptbösewicht war.

Doch nicht nur der Großadmiral scheint sich unserer Heldin entgegenzustellen, sondern auch Sith oder andere Anhänger der Dunklen Seite der Macht. Im Video sind unter anderem ein neuer Charakter namens Baylan zu sehen, der ein Lichtschwert mit einer rot-orangenen Klinge führt. Ein solches nutzt ebenfalls eine weitere noch namenlose Figur im Video. Außerdem sehen wir, wie Ahsoka gegen jemanden kämpft, der ein Inquisitor-Lichtschwert einsetzt.

Die neue „Star Wars“-Serie „Ahsoka“ startet im August 2023 exklusiv bei Disney+. Ein genauer Starttermin ist gegenwärtig noch unbekannt.

Deutscher „Ahsoka“-Teaser Trailer:

Offizielles Poster zu „Ahsoka“:

