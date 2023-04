Diablo 3: Erhält mit der kommenden Season 29 seinen letzten neuen Content

Nach elf Jahren wird „Diablo 3“ mit der nächsten Saison seinen letzten neuen Content erhalten. Blizzard wird in Zukunft bereits bekannte Kosmetika und Inhalte zurückbringen und sich ansonsten auf „Diablo 4“ konzentrieren.

Das bereits elf Jahre alte „Diablo 3“ erhält in regelmäßigen Abständen neue Seasons mit unterschiedlichen Themen, die das bekannte Gameplay aufmischen sollen. Dabei muss immer wieder ein neuer Charakter erstellt und hochgelevelt werden. Dafür winken dann auch besondere Belohnungen, wie spezielle kosmetische Items.

Die nächste Saison 29 wird jedoch die letzte Season von „Diablo 3“ sein, die neue Inhalte ins Spiel bringen wird, wie Joe Shely, der Game Director von „Diablo 4“, und Rod Fergusson, seines Zeichens General Manager des Franchises, kürzlich in einem Interview verraten haben.

Keine neuen Features und Cosmetics mehr nach Season 29

In dem Interview mit den Kollegen von Wowhead gaben Shely und Fergusson an, dass die kommende Season 29 zudem nicht so umfangreich ausfallen würde, wie die aktuelle Saison. Saison 28 krempelte „Diablo 3“ komplett um und brachte mit dem Altar der Riten ein Meta-Progressionssystem ins Spiel. Mit dem Altar können die Spieler ihren Charakter noch weiter nach ihren Wünschen anpassen.

Jedoch soll Season 29 nur die letzte Saison sein, die neue Features zu „Diablo 3“ bringt. Ein Ende der saisonalen Herausforderungen soll dies nicht bedeuten. Zukünftige Saisons sollen bereits bekannte Features und Belohnungen aus den letzten Jahren zurückbringen, während sich die Entwickler auf den kommenden Nachfolger „Diablo 4“ konzentrieren.

„Diablo 4“ wird am 6. Juni 2023 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und den PC erscheinen. Spieler, die die Deluxe Edition oder die Ultimate Edition vorbestellt haben, erhalten jedoch bereits vier Tage früher Zugang zum Spiel.

