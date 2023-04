Final Fantasy XVI: Von der Struktur ähnlich wie Teil X und XII – Weltkarte erklärt

Wie die Weltkarte des 16. "Final Fantasy"-Ablegers aufgebaut ist, erklärte Yoshi-P. Das Prinzip erinnert an den zehnten und zwölften Teil der RPG-Reihe.

"Final Fantasy XVI" führt euch in eine düstere Welt.

In der neuesten Ausgabe des PLAY-Magazins lieferte Producer Naoki Yoshida weitere Details zu „Final Fantasy XVI“. Dabei stellte er einen Vergleich mit dem zehnten und zwölften Teil her, die beide für Sonys PS2 erschienen.

Laut Yoshida sei der kommende Ableger von der Struktur her ähnlich aufgebaut: „Wir haben eine so genannte Weltkarte. Und auf dieser Karte gibt es die Gebiete, in die man reisen kann. Man wählt dieses Gebiet aus und springt dann nahtlos hinein. Dort folgt man dann der Hauptquest, und wenn man diese abgeschlossen hat, kehrt man zu diesem zentralen Bereich, dem Versteck, zurück.“

Yoshi-P erklärt weiter, dass ihr im Versteck freie Entscheidungsmöglichkeiten habt. Ihr könnt dort alles Mögliche tun, egal ob Waffen kaufen und aufrüsten oder eine Jagd angehen. Zudem lassen sich freigeschaltete Orte jederzeit wieder besuchen. Möchtet ihr also vorerst nicht weiter die Hauptstory verfolgen, könnt ihr in bereits besuchte Areale erkunden. Ihr findet dort Gegenstände, und könnt neue Nebenmissionen angehen, die beim ersten Besuch noch nicht verfügbar waren.

Zwar sind die Maps riesig, doch auf geheime Dungeons müsst ihr verzichten. Das Entwicklerteam wollte den Fokus nämlich voll auf die Hauptgeschichte legen. Das ist auch einer der Gründe, warum auf eine offene Spielwelt verzichtet wurde.

Bis zu 70 Stunden Spielzeit

Schon die Haupthandlung soll euch rund 35 Stunden an den Bildschirm fesseln. Locker ein Viertel davon entfallen auf Zwischensequenzen. Absolviert ihr darüber hinaus noch die zahlreichen Nebenquests, kommt ihr auf geschätzt 70 Stunden. Schon im vergangenen Jahr teilte Game Director Hiroshi Takai mit: Das Action-RPG bietet abseits der eigentlichen Handlung zahlreiche optionale Geschichten.

„Final Fantasy XVI“ kommt am 22. Juni für PlayStation 5 auf den Markt. Weil Ende März der Goldstatus verkündet wurde, ist mit keiner Verschiebung zu rechnen. Irgendwann nächstes Jahr folgt dann voraussichtlich eine PC-Version.

