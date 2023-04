Alice Asylum: Electronic Arts lehnt laut American McGee einen dritten Teil der Reihe ab

Seit Jahren kämpft der bekannte Gamedesigner American McGee für die Umsetzung von „Alice: Asylum“, dem dritten Teil der düsteren Action-Adventure-Reihe. Nun verkündete der Schöpfer der Serie den wartenden Fans jedoch enttäuschende Neuigkeiten, denn Electronic Arts habe laut ihm die Entwicklung des Games abgelehnt. Doch nicht nur das, denn darüber hinaus würde sich EA weigern, die Lizenz an der Marke zu veräußern, da diese für den Konzern noch immer wichtig sei.

Das Ende von Alice‘ Abenteuer

In einer ausführlichen Nachricht auf seiner Patreon-Seite geht McGee näher darauf ein, warum „Alice: Asylum“ letztendlich wohl nie das Licht der Welt erblicken dürfte. Nachdem in den vergangenen Jahren eine umfangreiche „Bibel“ bezüglich des Gamedesigns des Titels erstellt wurde, sei diese zusammen mit einem Produktionsplan, der in Kooperation mit Virtuos Games ausgearbeitet wurde, Electronic Arts vorgelegt worden. Letzterer habe unter anderem sowohl ein mögliches Budget, einen voraussichtlicher Zeitplan für die Entwicklung des Spiels und ein potentielles Team vorgestellt.

Anschließend habe EA die vorgelegten Pläne und Dokumente für mehrere Wochen eingehend geprüft und sich daraufhin dazu entschieden, „das Projekt auf der Grundlage einer internen Analyse des geistigen Eigentums, der Marktbedingungen und der Details des Produktionsvorschlags abzulehnen.“

Bezüglich der Lizenz habe Electronic Arts ausgeführt, dass die „Alice“-Marke auch weiterhin „ein wichtiger Teil des gesamten Spielekatalogs von EA ist.“ Deshalb sei der Konzern weder dazu bereit, die IP zu verkaufen noch eine Lizenzierung an ein anderes Unternehmen in Erwägung zu ziehen.

Wie McGee danach ergänzt, seien jetzt „alle Möglichkeiten ausgeschöpft“ worden, um „Alice: Aylsum“ beziehungsweise einen neuen Teil der Reihe doch noch Wirklichkeit werden zu lassen. Des Weiteren würden sich er und seine Partner nun dazu gezwungen sehen, die Vorproduktionsaktivitäten des Titels über die existierende Patreon-Seite auf Eis zu legen. Außerdem würden fortan keine Optionen mehr angeboten werden „um die Finanzierung von „Alice: Asylum“ über diese (oder eine andere) Plattform zu unterstützen. „Alice: Asylum“ ist endgültig gescheitert.“

Abschließend erklärt der Gamedesigner, dass auch ihn mittlerweile die Kraft fehlen würde, um das Projekt weiter voranzutreiben. Er habe nun einen Schlusspunkt erreicht: „Ich habe keine anderen Ideen und keine Energie mehr, die ich in die Entwicklung eines neuen Alice-Spiels stecken könnte. Ich habe auch kein Interesse daran, neue Spielideen im Rahmen des derzeitigen Umfelds für die Spieleentwicklung zu verfolgen.“

Doch das sei noch nicht alles, denn American McGee habe nach diesen kräftezehrenden Jahren und diesem letzten Aufbäumen nicht die Absicht, je wieder an einem Ableger der Marke mitzuwirken: „Sollte es jemandem gelingen, EA davon zu überzeugen, „Asylum“ zu machen, möchte ich klarstellen, dass ich von diesem Zeitpunkt an kein Interesse daran habe, an dieser oder einer anderen Alice-bezogenen Entwicklung beteiligt zu sein. Meine Beteiligung an „Alice“ ist ebenfalls beendet.“

Am Ende seiner Nachricht bedankt sich der Schöpfer der „Alice“-Games noch für die anhaltende Unterstützung der Fans, die diesen Traum über Jahre hinweg am Leben gehalten haben und glaubten, das Unmögliche doch noch möglich machen zu können. Doch er hoffe, für alle Unterstützer würden sich nun die Türen zu neuen Abenteuern öffnen.

2000 erschien mit „American McGee’s Alice“ der erste Teil der Reihe exklusiv für den PC. Mit „Alice: Madness Returns“ folgte 2010 ein Nachfolger, der neben dem PC auch für PlayStation 3 und Xbox 360 veröffentlicht wurde.

Hättet ihr gerne „Alice: Asylum“ beziehungsweise ein drittes „Alice“-Game?

