Star Wars Jedi Survivor: Coruscant neuer Schauplatz, aber vielleicht keine offene Welt

An dem vergangenen Wochenende gab es im Rahmen der „Star Wars Celebration Europe 2023“ einige Neuigkeiten zu der beliebten Galaxis weit, weit entfernt. Unter anderem gab es einen finalen Gameplay-Trailer zu dem kommenden „Star Wars: Jedi Survivor“ zu bestaunen.

Kurz vor der Veröffentlichung des Trailers bestätigte Stig Asmussen, der Director des Spiels, dass der berühmte Stadtplanet Coruscant in „Star Wars: Jedi Survivor“ besucht werden könne. Auf Twitter musste EAs Communication Director Andy McNamara die Erwartungen der Fans aber etwas zurückschrauben.

„Game Director hat nie behauptet, dass Coruscant eine frei erkundbare Welt ist“

Stig Asmussen sprach vor der Enthüllung des letzten Gameplay-Trailers unter anderem über die größeren erkundbaren Gebiete des Spiels. „Wir gehen mit unserem Metroidvania-Ansatz noch einen Schritt weiter und werden auch Coruscant haben, nur um über einen der anderen Planeten zu sprechen“, sagte er. „Ich glaube, darüber wurde schon viel spekuliert, ich bestätige es hier nur.“

Nachdem einige Medien kurz danach darüber berichteten, dass Coruscant in „Star Wars: Jedi Survivor“ eine frei erkundbare offene Spielwelt haben würde, musste EAs Communication Director Andy McNamara über Twitter eingreifen. „Um das klarzustellen: Stig hat nie behauptet, dass Coruscant eine frei erkundbare offene Welt ist. Er hat nur bestätigt, dass es eines der Ziele im Spiel sein wird. Survivor hat erstaunliche Planeten zum Erkunden und unsere bisher größten Umgebungen, aber wir wollten klarstellen, was gesagt wurde.“

Coruscant ist einer der bekanntesten Planeten im „Star Wars“-Universum und besteht zum größten Teil aus einer einzigen, riesigen Stadt. Zudem war der Planet lange der Hauptsitz der Galaktischen Republik und beherbergte den Hohen Rat der Jedi in dem großen Jedi-Tempel in der Oberstadt. Derzeit ist noch unklar, wie viel von Coruscant die Spieler in „Star Wars: Jedi Survivor“ erkunden werden können. Es könnte auch möglich sein, dass der Planet nur als Teil einer bestimmten Story-Mission im Spiel vorkommt.

