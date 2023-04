Mafia 5: Jobanzeige deutet baldige Vorproduktion und Unterstützung mit DLCs an

Arbeitet Hangar 13 bereits an "Mafia 5"?

Wie wir seit dem vergangenen Jahr wissen, arbeiten die Entwickler von Hangar 13 aktuell an einem neuen „Mafia“-Abenteuer, bei dem noch unklar ist, ob wir es hier mit einem Reboot der Reihe oder einem Nachfolger in Form von „Mafia 4“ zu tun haben. Einer Stellenausschreibung des US-Studios ließ sich zumindest entnehmen, dass sich das besagte Projekt aktuell in der Pre-Production-Phase befindet.

Dass es beim vierten „Mafia“-Titel nicht bleiben wird, zeichnete sich bereits im Mai 2022 ab, als der als gut vernetzte Insider-Quelle geltende Bloomberg-Journalist Jason Schreier berichtete, dass ein fünfter „Mafia“-Titel auf grünes Licht seitens 2K Games wartete. Wie eine aktuelle Stellenausschreibung von Hangar 13 andeutet, konnte diese Hürde bereits vor einigen Monaten genommen werden.

Mit der besagten Jobanzeige begibt sich das im kalifornischen Novato ansässige Studio auf die Suche nach einem Executive-Producer, der an einer Schlüssel-Marke von Hangar 13 arbeiten wird. Wir können wohl davon ausgehen, dass damit „Mafia“ gemeint ist.

Umfangreiche Post-Launch-Unterstützung geplant?

Weiter geht aus der Stellenausschreibung hervor, dass der ausführende Executive-Producer eine wichtige Rolle bei der Weiterentwicklung der Franchise spielen und auch für die Planungen der Post-Launch-Unterstützung verantwortlich sein wird. Somit liegt der Gedankengang nahe, dass „Mafia 5“ nach dem Release mit DLC beziehungsweise Erweiterungen unterstützt werden soll.

Die Stellenausschreibung legt zudem nahe, dass „Mafia 5“ kurz vor dem Start in die Pre-Production stehen und in die Vollproduktion starten könnte, sobald der vierte „Mafia“-Titel veröffentlicht wurde. Allerdings wird den Spielerinnen und Spielern noch einiges an Geduld abverlangt, da Hangar 13 vor einigen Monaten einräumte, dass der nächste „Mafia“-Titel noch mehrere Jahre entfernt ist.

Unbestätigten Berichten zufolge wird es bei einem der neuen „Mafia“-Titel um ein Prequel zur Hauptreihe handeln, das euch in das Sardinien der 1910er oder 1920er Jahre versetzt. Die Geschichte soll euch unter anderem verraten, wie es Salieri gelang, eine führende Rolle in der Unterwelt einzunehmen. Ob der Gangsterboss selbst spielbar ist, sei allerdings unklar.

Weitere Meldungen zum Thema:

Erschwerend kommt hinzu, dass sich bisher 2K Games noch Hangar 13 um die Gerüchte zu den kommenden „Mafia“-Projekten äußern wollten.

Quelle: Hangar 13

Weitere Meldungen zu Mafia 5.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren