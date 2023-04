Persona 3: Weitere Hinweise auf ein Remake des JRPG-Hits aufgetaucht? – Gerücht

Es liegen einige wirklich aufregende Tage hinter „Persona 3“-Fans: Nachdem zunächst Videomaterial viral ging, das Szenen aus einem Remake des JRPG-Hits zeigen soll, deuten nun weitere Details auf die Existenz eines solchen Projekts hin, über das in den letzten Monaten bereits spekuliert wurde. Besagte Szenen sollen schon vor ein paar Jahren bei SEGA gezeigt worden sein und sogar eine potentielle Internetdomain ist mittlerweile aufgetaucht.

Arbeiten SEGA und Atlus an einem Persona 3-Remake?

Doch gehen wir diese Angelegenheit der Reihe nach durch: Zunächst widmen wir uns den eingangs erwähnten Spielszenen. Diese zeigen den aus dem Rollenspiel bekannten Fanliebling Yukari, die mit ihrem Bogen einen Gegner unter Beschuss nimmt. Nachdem sich dieser kurze Videoschnipsel mehr oder weniger verselbstständigte und auf verschiedenen Plattformen für Wirbel sorgte, waren einige Anhänger des Kultspiels zunächst stutzig.

Das liegt vor allem daran, dass das Charaktermodell etwas von dem abzuweichen scheint, das aus den bisherigen Veröffentlichungen von „Persona 3“ und der dazugehörigen Anime-Adaption bekannt ist. Dieser Umstand konnte jedoch nicht verhindern, dass das Thema weiterhin im Gespräch bleiben sollte und tatsächlich tauchten ein paar Tage später neue Hinweise auf, die auf die Existenz einer Neuauflage des Games hindeuten.

Hierbei handelt es sich um ein neues Video, das Twitter-User @AVtoGAMEnoYAMI von einer anonymen Quelle zugespielt worden sei. Die darin enthaltenen Szenen umfassen nicht nur den kurzen Clip mit Yukari, sondern darüber hinaus ebenfalls Ausschnitte aus der vermeintlichen „Sonic Frontiers“-Beta und angeblichen ersten Szenen eines bisher noch nicht angekündigten neuen „Jet Set Radio“-Spiels! Die Ausschnitte sollen aus einem Video stammen, das im Rahmen eines internen SEGA Japan-Meetings gezeigt wurde. Die Schriftzeichen in der oberen rechten Ecke lassen sich mit „Filmmaterial in Entwicklung“ übersetzen.

Da sich SEGA bisher noch nicht zu diesem Video geäußert hat, solltet ihr diese Szenen mit einer entsprechenden Portion Skepsis betrachten.

Heute bekamen die Gerüchte neuen Aufwind, denn wie unter anderem TheGamer und Push Square berichten, sei eine Domain für die Website „p3re.jp“ aufgetaucht. Diese habe sich jemand bereits am 15. März 2023 gesichert. Besagte Domain scheint beim selben Domain-Anbieter registriert worden zu sein wie die der „Persona 5 Royal“-Webseite.

Des Weiteren mischten sich die Kollegen von Gematsu in die „Persona 3“-Remake-Spekulationen ein und gaben in einem eigenen Artikel folgendes an: „Während wir das Material selbst nicht verifizieren können, weiß Gematsu, dass sich ein Persona 3-Remake bei ATLUS schon seit mehreren Jahren in Entwicklung befindet.“

Gematsu selbst gilt in der Branche zwar als vertrauenswürdige Quelle, doch ohne offizielle Bestätigung solltet ihr auch hier zunächst noch vorsichtig sein.

„Persona 3“ wurde in Japan ursprünglich unter dem Titel „Shin Megami Tensei: Persona 3“ im Jahr 2006 exklusiv für die PlayStation 2 veröffentlicht. Später folgten Umsetzungen des JRPGs für PlayStation Portable, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, die Nintendo Switch und den PC.

