Immortals of Aveum: Verlässliche Quelle leakt den Releasetermin des magischen Shooters

Mit "Immortals of Aveum" kündigten EA Originals und die Entwickler der Ascendant Studios auf den The Game Awards 2022 einen Ego-Shooter an, der mit seinem unverbrauchten Setting punkten soll. Laut einem bekannten Leaker wird der Release des Shooters im diesjährigen Sommer erfolgen.

Zu den Titeln, die im Rahmen der The Game Awards 2022 im vergangenen Dezember angekündigt wurden, gehörte der ungewöhnliche First-Person-Shooter „Immortals of Aveum“.

Nachdem es nach der offiziellen Ankündigung recht still um „Immortals of Aveum“ wurde, könnte sich aktuell abzeichnen, dass eine Präsentation und weitere Details bereits in den Startlöchern stehen. So brachte der Leaker „Billbil_kun“, der seit Monaten zuverlässig und vor allem korrekt die Line-Ups von Abo-Diensten wie PlayStation Plus oder dem Xbox Game Pass vorhersagt, einen Releasetermin für den Shooter in Umlauf.

Wie es heißt, ist der Release für den 20. Juli 2023 angesetzt. Sollten sich die Angaben von „Billbil_kun“ wie gehabt bewahrheiten, hätten wir es bei „Immortals of Aveum“ mit einem Titel zu tun, der uns unter Umständen das alljährliche Sommerloch ein wenig versüßt.

Ein Shooter in einer magischen Welt

Allzu viele Details zu „Immortals of Aveum“ nannten EA Originals und die Entwickler Ascendant Studios bisher nicht. Stattdessen wissen wir nur, dass spielerisch ein First-Person-Shooter geboten wird, der sowohl hinsichtlich des Settings als auch der Spielmechaniken neue Wege gehen soll.

Zudem wird eine filmreife Singleplayer-Kampagne versprochen, die euch in die magische Welt von Aveum entführt, in der ihr euch mit allerlei magischen Fähigkeiten gegen eure Widersacher zur Wehr setzt. Technisch basiert „Immortals of Aveum“ auf der Unreal Engine 5 und wird laut offiziellen Angaben von einem erfahrenen Team entwickelt, das sich aus zahlreichen Branchenveteranen zusammensetzt.

Wie sich der offiziellen Website entnehmen lässt, werden die Ascendant Studios von mit BAFTA-Awards ausgezeichneten Köpfen geleitet, die in den vergangenen Jahren an bekannten Franchises wie „Telltale’s The Walking Dead“, „Marvel’s Spider-Man“, „Borderlands“, „Mafia“, „Tomb Raider“, „Gears of War“, „Metal Gear Solid“, „The Elder Scrolls“, „Call of Duty“, „Dead Space“ oder „Bioshock“ arbeiteten.

„Immortals of Aveum“ befindet sich für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S in Entwicklung.

