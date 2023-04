Warhammer 40.000 Boltgun: Der Releastermin des blutigen Oldschool-Shooters steht

Im Zuge des letztjährigen „Warhammer Skulls“-Events wurden gleich mehrere neue Videospiele rund um die beliebte Marke angekündigt – darunter „Warhammer 40.000: Boltgun“.

Spielerisch haben wir es hier mit einem Shooter zu tun, der bei den Entwicklern von Auroch Digital entstand und laut offiziellen Angaben blutige Action-Kost der alten Schule verspricht. In Zusammenarbeit mit dem Publisher Focus Entertainment spendierte Auroch Digital „Warhammer 40.000: Boltgun“ heute einen konkreten Releasetermin und gab bekannt, dass der Shooter ab dem 23. Mai 2023 erhältlich sein wird.

Ergänzend zur Enthüllung des Releasetermins verloren die Entwickler im Gespräch mit dem offiziellen PlayStation Blog ein paar Worte über den Entstehungsprozess des Oldschool-Shooters.

Ein Retro-Shooter mit einem modernen Anstrich

Unter anderem ging es den kreativen Köpfen von Auroch Digital laut eigenen Angaben darum, die klassische Retro-Kost alter Shooter mit modernen Mechaniken zu verbinden. „In klassischen Shootern der Vergangenheit wurden Feinde einfach in die Umgebung geworfen, um von euch wie in einem anspruchsvollen Schießtraining erschossen zu werden. Boltgun wird davon eine moderne Version bieten“, führten die Entwickler gegenüber dem PlayStation Blog aus.

„Neben vielen klassischen Orten mit sorgfältig platzierten Feinden gibt es auch Bereiche, in denen Wellen von Ketzeren dynamisch von einem intelligenten System generiert werden, um die aufregendsten Positionen zu finden, um den Spieler herauszufordern. In diesen Situationen wählen die Designer die Feinde mit einem Nodegraph aus und konstruieren eskalierende Begegnungen.“

In „Warhammer 40.000: Boltgun“ schlüpft ihr in die Rolle eines erfahrenen und kampfstarken Space Marines, der auf unterschiedliche Waffen zurückgreift, um das Schlachtfeld zu dominieren und seine Widersacher in die Schranken zu weisen.

Related Posts

„Warhammer 40.000: Boltgun“ erscheint für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S. Anbei der offizielle Trailer zur Enthüllung des Releasetermins.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Warhammer 40.000: Boltgun.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren