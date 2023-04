Immortals of Aveum: Enthüllung in Kürze? Status-Update zum Entwicklungsstand

In einem aktuellen Interview lieferten uns die Ascendant Studios in Person von CEO Bret Robbins ein Status-Update zur Entwicklung des magischen Shooters "Immortals of Aveum". Dieses könnte auf eine baldige Enthüllung des Projekts hindeuten.

Nachdem es nach der offiziellen Ankündigung von „Immortals of Aveum“ auf den The Game Awards 2022 zuletzt recht still um den magischen Shooter wurde, sorgte ein alter Bekannter in dieser Woche für neuen Gesprächsstoff.

Die Rede ist vom bekannten Leaker „Billbil_kun“, der in den vergangenen Monaten zuverlässig die PlayStation Plus-Line-Ups voraussagte und in Erfahrung gebracht haben möchte, dass „Immortals of Aveum“ am 20. Juli 2023 veröffentlicht werden soll. Angaben, zu denen sich Bret Robbins, der CEO des verantwortlichen Entwicklerstudios Ascendant, in einem aktuellen Interview nicht äußern wollte.

Allerdings befeuerte Robbins indirekt die Spekulationen um eine baldige Enthüllung des Magie-Shooters, da er bestätigte, dass die Entwicklung von „Immortals of Aveum“ so gut wie abgeschlossen ist.

Entwickler von der Qualität überzeugt

Wie Robbins ausführte, sind die Entwickler der Ascendant Studios von der Qualität ihres ersten großen Titels überzeugt und gehen davon aus, einen spannenden Shooter abzuliefern. „Ich fühle mich großartig. Das Spiel ist großartig und wir sind aktuell dabei, es fertigzustellen. Ich denke, dass es die Menschen mögen werden“, führte der CEO des Indie-Studios aus.

Weiter wurde bestätigt, dass sich „Immortals of Aveum“ seit mehr als fünf Jahren in Entwicklung befindet: „Es ist etwas Neues, etwas Originelles. Also ja, ich bin wirklich aufgeregt. Es ist fünf Jahre her, ich kann nicht glauben, dass es fünf Jahre her ist. Um fair zu sein, als ich das Unternehmen gründete, bestand es aus einer Person. Daher mussten wir wachsen. Und das nahm einige Zeit in Anspruch.“

Sollten sich weitere Details zu „Immortals of Aveum“ oder ein Termin für die offizielle Enthüllung des Fantasy-Shooters ergeben, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

Related Posts

„Immortals of Aveum“ befindet sich für den PC, die PlayStation 5 sowie die Xbox Series X/S in Entwicklung und entsteht auf Basis der Unreal Engine 5 von Epic Games.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Immortals of Aveum.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren