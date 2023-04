The Last of Us Season 2: Abweichung vom Spiel würde „keinen Sinn machen“

The Last of Us Season 2:

Erlebt Joel in der zweiten Staffel das gleiche Schicksal wie im Videospiel? Dazu haben die Hauptdarsteller und der Showrunner ihre Meinung abgegeben. ACHTUNG: Dieser Artikel enthält Spoiler zu "The Last of Us Part II".

Das Männermagazin Esquire hatte die Gelegenheit, ein ausführliches Gespräch mit Pedro Pascal zu führen. Ein wichtiges Gesprächsthema war natürlich die kürzlich ausgestrahlte TV-Serie „The Last of Us“, wo der 48-Jährige den Protagonisten Joel Miller spielte.

Es folgen Spoiler: Weil die Serie auf großes Interesse stoß, ist eine zweite Staffel schon beschlossene Sache. Kenner von „The Last of Us Part II“ wissen jedoch, was das bedeutet: Je nachdem, wie eng sich die Macher am Original halten, muss Joel das Zeitliche segnen.

Pedro Pascal wurde diesbezüglich nach seiner Einschätzung gefragt. Erst einmal machte er klar, dass er den zweiten Videospielableger nicht gespielt und auch die entscheidenden Szenen nicht gesehen habe. Allerdings weiß er, was seinem Charakter droht.

Zu Joels Schicksal hat der Schauspieler eine klare Meinung: „Es würde keinen Sinn machen, dem ersten Spiel so treu zu folgen, nur um dann stark vom Weg abzuweichen.“

Geht es nach Pascal, dann sollte sich also auch die zweite Season stark an das Ausgangsmaterial halten. Ob die Autoren das genauso sehen, ist aber noch unbekannt.

Ramsey und Mazin über Joels Schicksal

Auch Showrunner Craig Mazin und Ellie-Darstellerin Bella Ramsey sind im thematisierten Interview zu Wort gekommen. Die beiden äußerten sich ebenfalls zu Joels bevorstehendem Tod.

Ramsey hat sich damit noch nicht abgefunden: „Wenn das in der Serie vorkommt, weiß ich nicht, ob ich emotional darauf vorbereitet bin.“ Anschließend meint Mazin: „Das sollte inzwischen jedem klar sein, aber ich habe keine Angst davor, Figuren zu töten.“

Am wichtigsten sei laut dem Drehbuchautor aber, dass er und Neil Druckmann sich vom Ausgangsmaterial nicht eingeschränkt fühlen. Ein paar Änderungen oder Erweiterungen sind also auch in Staffel zwei zu erwarten.

Bis die nächste Season erscheint, müssen sich die Zuschauer noch bis Ende 2024 oder Anfang 2025 gedulden. So lautet jedenfalls die Einschätzung von Bella Ramsey, die Ellie erneut spielen wird.

