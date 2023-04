The Marvels: Erster Teaser Trailer zum neuen MCU-Kinofilm veröffentlicht

The Marvels:

Mit „The Marvels“ startet diesen November ein neues intergalaktisches MCU-Abenteuer in unseren Kinos, auf dessen Story und Heldinnen ihr im ersten Teaser Trailer nun einen genaueren Blick werfen dürft.

"The Marvels" startet voraussichtlich im November 2023 in den weltweiten Kinos.

Nachdem „Ant-Man and The Wasp: Quantumania“ die mittlerweile 5. Phase des Marvel Cinematic Universe (MCU) offiziell eröffnet hat, wird diese im November 2023 mit „The Marvels“ fortgesetzt. Dieser spielt zeitlich nach der 2022 veröffentlichten Disney+-Serie „Ms. Marvel“ und führt deren Ereignisse fort. Nun veröffentlichte Marvel Studios den ersten Teaser Trailer zum kommenden Superhelden-Abenteuer, den ihr euch wie immer weiter unten ansehen könnt.

Drei Marvels, ein intergalaktisches Abenteuer

Im neuen Video erhalten wir einen kleinen Einblick in die Story des Films, in deren Verlauf unsere Heldinnen erfahren, dass sie durch ihre Kräfte irgendwie miteinander verbunden sind. Immer wenn Carol Danvers (Captain Marvel), Kamala Khan (Ms. Marvel) und Monica Rambeau ihre übermenschlichen Fähigkeiten einsetzen, tauschen sie mit einer der jeweils anderen zwei aus einem ihnen unerfindlichen Grund den Platz, was natürlich für allerlei Chaos sorgen dürfte.

Darüber hinaus kehren noch weitere bekannte MCU-Charaktere für „The Marvels“ zurück. Hierzu zählen unter anderem Nick Fury, der bald mit „Secret Invasion“ seine eigene Serie erhalten wird, und Kamalas Familie, die wohl so einige Überraschungen überleben dürfte. Außerdem sehen wir im Teaser Trailer, der sich sehr an der optimistischen, lockeren Stimmung von „Ms. Marvel“ orientiert, einmal mehr die Kree, die schon in „Captain Marvel“ eine wichtige Rolle spielten.

Wie es Fans der Franchise bereits aus den vorangegangenen Filmen und Serien kennen, verstecken sich selbstverständlich auch in diesem Video ein paar kleine Easter Eggs. Hierzu zählen zum Beispiel die Kostüme, die Carol Danvers und Monica Rambeau tragen. Letztere erhält beispielsweise im Kinofilm endlich ihr eigenes Superheldenkostüm, das dem schwarz-weißen Look des Comic-Originals nachempfunden ist.

Carol trägt hingegen am Ende des Videos ein Outfit, das der Charakter in der Comic-Vorlage zwar nicht trug, dafür jedoch der Charakter Genis-Vell, der ebenfalls als Captain Marvel aktiv war.

Weitere Meldungen zu Superhelden-Kinofilmen:

„The Marvels“ entsteht unter der Regie von Nia DaCosta („Candyman“) nach einem Drehbuch von Megan McDonnell („WandaVision“). Den Soundtrack des Superhelden-Abenteuers komponiert Laura Karpman („L.A.’s Finest“). Als Produzent fungiert Kevin Feige („Avengers: Infinity War“). In den weltweiten Kinos wird der neue MCU-Film voraussichtlich im November 2023 starten.

Was ist eure Meinung zum ersten „The Marvels“-Teaser Trailer?

