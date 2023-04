Assassin’s Creed: Black Flag-Held Edward Kenway erlebt in Webcomic neue Abenteuer

Bald sticht "Assassin's Creed 4: Black Flag"-Protagonist Edward Kenway wieder in See, um neue Abenteuer zu erleben. Diesmal jedoch nicht im Rahmen eines Videospiels, sondern in seinem eigenen Webcomic, der bei Webtoon starten wird.

Mit seinem ersten Auftritt in „Assassin’s Creed 4: Black Flag“ hat sich Pirat und Meuchelmörder Edward Kenway in die Herzen vieler Action-Adventure-Fans gespielt. Seine Geschichte ist jedoch noch längst nicht vorbei, denn in einem jüngst namentlich vorgestellten Webcomic, einem animierten Comic, wird der raubeinige Antiheld neue Abenteuer erleben.

Starten wird diese frische Geschichte bereits diesen Monat und das sogar beim Webcomic- beziehungsweise Manhwa-Giganten Webtoon, wie unter anderem die Kollegen von Polygon berichten! Angekündigt wurde das Projekt ursprünglich übrigens schon 2021. Wir fassen die neuen Details zum Sequel nachfolgend für euch zusammen.

Edward Kenway auf der Suche nach weiteren Edensplittern

Nachdem Edward in „Black Flag“ in den Konflikt zwischen Assassinen und Templern hineingezogen wurde, machte er im Rahmen der Story des Games auch erste Kontakte mit Edensplittern und anderen Artefakten der Ersten Zivilisation.

In der bald startenden Geschichte „Assassin’s Creed: Forgotten Temple“, die zeitlich nach den Geschehnissen des Videospiels ansetzt, begibt er sich erneut auf die Suche nach diesen mächtigen Objekten, die die Welt für immer verändern könnten.

Doch Edward Kenway wird nicht alleine im Rampenlicht stehen: Mit Noa wird der Webcomic einen neuen Charakter in die Meuchelmördersaga einführen. Sie ist eine koreanisch-amerikanische Nachfahrin unseres Piraten und sucht im Rahmen ihres ganz eigenen Unterfangens nach Hinweisen auf eine lange verschollene Geschichte ihrer Familie.

Julien Fabre, Ubisofts Director of Global TV and Transmedia Business Development, zeigt sich begeistert, die „Assassin’s Creed-Reihe dank dieser großartigen Zusammenarbeit mit Webtoon und Redice Studio auf Webtoon“ auf diese Art weiter ausbauen zu können.

Die Verantwortlichen hätten hart gearbeitet, „um diese originelle Assassin’s Creed Black Flag-Fortsetzung zu entwickeln und hoffen, dass bestehende Fans und neue Leser auf der ganzen Welt Spaß daran haben werden.“

Redice Studio wurde vom verstorbenen Manhwa-Künstler Sung-Rak „DUBU“ Jang („Solo Leveling“) gegründet und zeichnete in den vergangenen Jahren neben dem Megahit „Solo Leveling“ ebenfalls für weitere bekannte Manhwa-Titel wie „I’m the Max-Level Newbie“ und „Mookhyang: The Origin“ verantwortlich.

„Als langjährige Fans der Franchise können wir es kaum erwarten, dass die Leser sehen, wie die Geschichte von Edward Kenway weitergeht“, sagte David Lee, VP of Content bei Webtoon.

„Assassin’s Creed: Forgotten Temple“ wird in insgesamt drei Staffeln erscheinen, die zusammen 150 Episoden umfassen sollen. Es ist eine wöchentliche Veröffentlichung vorgesehen, wobei die ersten sechs Episoden der Reihe exklusiv bei Webtoon zu lesen sein werden.

Ihre Premiere feiern die neuen Abenteuer von „Black Flag“-Protagonist Edward Kenway übrigens bereits am 24. April 2023.

