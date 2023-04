Diablo 4: Entwickler enthüllen Zeitleiste von Sanktuario

Kurz vor dem Release von „Diablo 4“ haben die Entwickler von Blizzard eine Zeitleiste mit den wichtigsten historischen Ereignissen in der Spielwelt Sanktuario veröffentlicht. Die Ereignisse von „Diablo 4“ finden rund 50 Jahre nach den Geschehnissen der „Diablo 3“-Erweiterung „Reaper of Souls“ statt.

Mit „Diablo 4“ erscheint am 6. Juni der nächste Teil der langjährigen „Diablo“-Reihe des Entwicklers Blizzard. Die verworrene Geschichte der Action-Games ist jedoch nicht so leicht nachzuverfolgen und wird neben den Kampagnen in den Spielen auch durch Gespräche, gefundene Dokumente oder Flavor-Texten auf den Items erzählt.

Damit die Spieler einen groben Überblick über die Geschichte der Spielwelt Sanktuario erhalten, haben die Entwickler nun eine Zeitleiste veröffentlicht, die einige wichtige Geschehnisse offenbaren. Die Leiste zieht sich von der Entstehung der Hohen Himmel und der Brennenden Höllen bis zur Rückkehr von Lilith nach Sanktuario.

Kleine Geschichtslehre von Sanktuario

Der Überblick beginnt mit der Entstehung der Hohen Himmel und der Brennenden Höllen, die im Ewigen Konflikt miteinander im Krieg sind. Der Erzengel Inarius wird in der Hölle gefangen genommen und trifft dabei auf Lilith, die Tochter des Großen Übels Mephisto. Inarius und Lilith, die sich ineinander verliebt haben, erschaffen Sanktuario und fliehen mit gleichgesinnten Engeln und Dämonen in diese Welt, um dem Ewigen Konflikt zu entgehen. Die Nachkommen von Engeln und Dämonen sind die mächtigen Nephalem.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Im Jahr 1025 wird das Dorf Tristram gegründet, wo zu einem späteren Zeitpunkt das Große Übel Diablo gefangen gehalten wird. In 1263 setzt die Finsternis in Tristram ein und Diablo wird besiegt. Die Geschehnisse von „Diablo 2“ finden in den Jahren 1264 und 1265 statt. Auch „Diablo Immortal“ kommt in der Zeitlinie vor: die Ereignisse des Mobile Games spielen im Jahr 1270.

Weitere Meldungen zu Diablo 4“:

Bereits im Jahr 1285 kehrt Diablo zurück und verleibt sich die Essenzen der sieben Dämonenfürsten in „Diablo 3“ ein. Als Oberstes Übel will er die Hohen Himmel zerstören, wird aber von den Nephalem besiegt. Nur knapp ein Jahr später, in 1286, müssen sich die Nephalem in „Diablo 3 – Reaper of Souls“ dem korrumpierten Erzengel Malthael stellen. Das kommende „Diablo 4“ spielt im Jahr 1336 und beginnt mit der Rückkehr der Dämonin Lilith.

Quelle: GameRant

Weitere Meldungen zu Diablo 4.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren