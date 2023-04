Gran Turismo Film: Die Rennen sind „verdammt intensiv“, so der Regisseur

Am 11. August dieses Jahres startet der Film zu „Gran Turismo“ in den Kinos. Worauf sich die Fans einstellen dürfen, erklärte Neil Blomkamp in einem Interview mit der Filmzeitschrift Empire.

Echte Darsteller, echte Autos, echte Rennstrecken

Empire weist darauf hin: Wegen Produktionen wie „Top Gun: Maverick“ liegt die Messlatte für Actionfilme mit schweren Maschinen höher als je zuvor. Blomkamp nahm diese Herausforderung jedoch gerne an: So wie im Blockbuster mit Tom Cruise echte Menschen die Stunts ausgeführt haben, saßen im Rennfilm die Schauspieler in den Cockpits.

„Es sind echte Schauspieler, in echten Autos, auf echten Rennstrecken, die wahnsinnig schnell fahren“, macht der südafrikanische Regisseur klar.

Zwar wird ordentlich Action und viele Stunts geboten, doch Emotionen kommen nicht zu kurz. Die Charaktere sollen die Handlung nämlich mehr vorantreiben, als es die Rennen tun. An dieser Stelle betont Blomkamp jedoch, dass die Rennen „auch verdammt intensiv“ sind.

Weitere Meldungen zum „Gran Turismo“-Film:

Die Besetzung der Filmcharaktere lässt sich jedenfalls sehen. So sind Orlando Bloom, das frühere Spice Girl Geri Halliwel-Horner und Djimon Hounsou dabei. In den Hauptrollen seht ihr wiederum David Harbour und Archie Madekwe. Für das Drehbuch waren übrigens Jason Hall („American Sniper“) und Zach Baylin („Creed III“) zuständig.

Darum geht es im Film: Der britische „Gran Turismo“-Spieler Jann Mardenborough gewinnt eine Reihe an Nissan-Wettbewerben, wodurch er selbst zum Profi-Rennfahrer wird. Basiert auf einer wahren Geschichte!

Weitere Meldungen zu Gran Turismo.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren