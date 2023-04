Harry Potter: Nach dem Erfolg von Hogwarts Legacy – TV-Serie mit ersten Details bestätigt

Nur kurz nachdem bekannt gegeben wurde, dass sich das magische Open-World-Abenteuer „Hogwarts Legacy“ innerhalb weniger Wochen mehr als zwölf Millionen Mal verkaufte, nahmen auch die Gerüchte um eine TV-Serie zu „Harry Potter“ wieder Fahrt auf.

In der Zwischenzeit wurde die besagte TV-Serie von HBO Max offiziell angekündigt. Wie es in der entsprechenden Ankündigung heißt, dürfen sich die Fans von „Harry Potter“ auf eine Umsetzung der Geschichten aus den Büchern der britischen Autorin J.K. Rowling freuen.

Allzu viele Details ließen sich die Verantwortlichen hinter dem Projekt bisher nicht entlocken und veröffentlichten stattdessen lediglich einen kurzen Teaser. In diesem ist zu sehen, wie schwebende Kerzen das Logo von „Harry Potter“ formen. Zudem dürfen sich Fans über das ikonische „Harry Potter“-Theme und einen Blick auf Hogwarts freuen.

Weiter führte HBO Max aus, dass bei der TV-Serie zu „Harry Potter“ auf einen komplett neuen Cast gesetzt wird. Auf ein Wiedersehen mit alten Bekannten wie Daniel Radcliffe, Emma Watson oder Rupert Grint sollten Fans also nicht hoffen. Mit von der Partie ist allerdings die Autorin J.K. Rowling, die bei der Realisierung der TV-Serie als Executive Producer fungieren wird.

Laut offiziellen Angaben wird über einen Zeitraum von mindestens zehn Jahren mit der TV-Serie zu „Harry Potter“ geplant. Auf wie viele Seasons es die Bücheradaption im Endeffekt bringen wird, bleibt abzuwarten. Einem unbestätigten Bericht von Bloomberg zufolge sollen zwei mit dem Projekt vertraute Quellen verraten haben, dass pro Season eines der erfolgreichen „Harry Potter“-Bücher thematisiert wird.

Dies würde bedeuten, dass unter dem Strich mindestens sieben Staffeln geplant sind. Offiziell bestätigt wurden die Angaben von Bloomberg bisher allerdings nicht. Sollten sich weitere Details zur TV-Serie von „Harry Potter“ ergeben, erfahrt ihr es bei uns natürlich sofort.

Freut ihr euch auf die TV-Serie? Oder flacht eure Begeisterung für „Harry Potter“ langsam ab? Verratet es uns in den Kommentaren.

Your Hogwarts letter is here.

Max has ordered the first ever #HarryPotter scripted television series, a faithful adaptation of the iconic books. #StreamOnMax pic.twitter.com/3CgEHLYhch

— HBO Max (@hbomax) April 12, 2023