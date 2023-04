State of Play:

Heute Abend wird das PS5-Exklusivspiel "Final Fantasy 16" vorgestellt. Die Präsentation erfolgt in einer neuen Ausgabe von State of Play, die sich Interessenten über einen Stream anschauen können.

Auf ein großes PlayStation-Event mit Spieleankündigungen und Präsentationen lässt Sony weiterhin warten. Allerdings steht eine neue State of Play-Show bevor, die sich einem kommenden PS5-Exklusivspiel widmet.

Die neuste State of Play findet in der heutigen Nacht statt und kann wie gewohnt auf den offiziellen Kanälen von PlayStation verfolgt werden. In den Mittelpunkt der Präsentation rückt das Square Enix-Rollenspiel „Final Fantasy 16“, das im Sommer für die PS5 auf den Markt gebracht wird.

Starten wird die heutige State of Play um 23 Uhr unserer Zeit. Danach werden etwa 20 Minuten lang neue Einblicke in „Final Fantasy 16“ gewährt. Nachfolgend die wichtigsten Eckdaten zur Show:

Datum: Donnerstag, 13. April 2013

Donnerstag, 13. April 2013 Uhrzeit: Start um 23 Uhr

Start um 23 Uhr Dauer: Etwa 20 Minuten

Etwa 20 Minuten Streams: Auf Youtube und Twitch (offizielle Kanäle)

Den englischsprachigen Stream auf Youtube haben wir nachfolgend eingebettet:

Was wird aus dem PS5-Spiel gezeigt?

Einzelheiten zu den Inhalten der „Final Fantasy 16“-Präsentation gab Sony nicht preis. Allerdings erwähnte das Unternehmen in der Ankündigung, dass Spieler gespannt auf Informationen zum „düstere Fantasy-Setting des Spiels, zu den mächtigen Eikons und den Dominants, die sie beherbergen, sowie zum auffälligen Kampfsystem“ seien, sodass es wahrscheinlich ist, dass diese Themen in der neusten State of Play aufgegriffen werden.

Streamer sollten aufpassen: Sony weist darauf hin, dass Co-Streamer zwar durchaus gerne gesehen werden, bestimmte Inhalte allerdings zu einem Problem werden könnten. Auf urheberrechtlich geschützte Musik habe das Unternehmen keinen Einfluss. Fans, die Wiederholungsvideos erstellen oder Clips und Ausschnitte aus der Sendung veröffentlichen wollen, wird empfohlen, urheberrechtlich geschützte Musik wegzulassen.

Falls euch die gezeigten Szenen zusagen, könnt ihr „Final Fantasy 16“ bereits vorbestellen. Möglich ist das unter anderem bei Amazon, wo es für die Deluxe Edition einen kleinen Rabatt gibt. Sie kostet aktuell 99,99 statt 109,99 Euro. Der reduzierte Betrag entspricht allerdings dem Preis, der auch bei anderen Händlern fällig wird.

Final Fantasy 16 vorbestellen*:

Zudem lässt sich „Final Fantasy 16“ im PlayStation Store vorbestellen, wo es ebenfalls ab 79,99 Euro losgeht.

Bei teilnehmenden Händlern erhalten Kunden Vorbestellerboni-DLCs, darunter den Talisman „Gil-Boost-Accessoire: Cait-Sith“ und die Bonus-Waffe „Kämpferherz“.

„Final Fantasy 16“ kommt am 22. Juni 2023 auf den Markt und kann exklusiv auf der PS5 gespielt werden. Mehr zum Rollenspiel aus dem Hause Square Enix ist in unserer Themen-Übersicht zusammengefasst.

