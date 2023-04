Time 100: Elden Ring-Schöpfer Hidetaka Miyazaki ist einer der einflussreichsten Menschen des Jahres

Seit 2004 veröffentlicht das Time Magazine jedes Jahr eine Liste der 100 einflussreichsten Menschen. Und in diesem Jahr findet sich auf dieser ein uns überaus bekannter Name wieder. Die Rede ist von dem From Software-Präsidenten und Game Director Hidetaka Miyazaki, der im letzten Kalenderjahr mit seinem Open-World-Rollenspiel „Elden Ring“ für Aufsehen sorgte.

Damit ist Miyazaki gerade einmal der zweite Videospielentwickler der Geschichte, der auf der illustren Liste des Time Magazines zu finden ist. Im Jahr 2007 war dies bisher lediglich Nintendos Shigeru Miyamoto gelungen. Der legendäre Entwickler, der „Super Mario“, „The Legend of Zelda“, „Donkey Kong“, „Star Fox“ und weitere Marken erschuf, wurde auf dem Höhepunkt der Nintendo Wii in die Time 100 aufgenommen.

Miyazakis Spiele erwecken ein Rauschgefühl

Im Übrigen schrieb Naughty Dogs Neil Druckmann („The Last of Us“, „Uncharted“) das Profil für Miyazaki in der Time 100. In der Kategorie „Innovator“ heißt es unter anderem:

„Das erste Mal, dass ich eines von Hidetaka Miyazakis Spielen spielte, war ich miserabel. Ich starb immer wieder am ersten Gegner. Aber als ich meinen Angang verlangsamte, auf die Details achtete, klickte es plötzlich. Ich schaffte es den Gegner zu besiegen und weiter in dem Spiel voranzuschreiten. Ich verdiente meinen Fortschritt und fühlte eine Art Rausch! Und als ich in dem Spiel weiterging, war ich viel bewusster und vorsichtiger darin, wie ich diese Welt erkundete. Und dafür belohnte mich die Welt mit Spannung, Schönheit und Überraschungen.“

Aus diesem Grund sei „Elden Ring“ ein großartiger Botschafter für Videospiele und die einzigartigen Gefühle, die sie in einem Spieler hinterlassen können. Laut Druckmann schaffe es Miyazaki, dass die Spieler das Gefühl haben, dass sie etwas erreicht hätten. Dies sei sowohl ihm als auch seinem Team zu verdanken, da sie kompromisslos vorgehen. Des Weiteren verzichtet der japanische Entwickler darauf sowohl die Mechaniken als auch die Lore bis ins kleinste Detail zu erläutern. Stattdessen stellt er die Spieler vor die Herausforderung, all dies selbst herauszufinden.

Wer sich die vollständige Time 100 anschauen möchte, kann beim Time Magazine vorbeischauen. Unter anderem sind Joe Biden, Ke Huy Quan, Mr. Beast und auch Pedro Pascal in der Liste zu finden.

