Marvel’s Spider-Man 2: Nun grenzt auch Jason Schreier den Termin ein

Sony Interactive Entertainment ist in letzter Zeit überaus still, wenn es um die Veröffentlichungen von First-Party-Titeln geht. Das Unternehmen ist sogar so still, dass PlayStation-Spieler nicht einmal wissen, was sie in diesem Jahr noch alles erwartet. Doch ein großes Abenteuer ist weiterhin für 2023 bestätigt. Die Rede ist von Insomniac Games‘ „Marvel’s Spider-Man 2“.

Allerdings haben die Verantwortlichen den Erscheinungszeitraum noch nicht genauer eingegrenzt. Es war stets nur von der zweiten Jahreshälfte die Rede.

Die Hinweise verdichten sich

Vor wenigen Wochen meldete sich Tony Todd zu Wort, der in „Marvel’s Spider-Man 2“ mit Venom einen bedeutenden Charakter verkörpert, und behauptete, dass die Veröffentlichung für den September 2023 geplant sei. Er habe erfahren, dass die massive Werbekampagne im August anlaufen soll.

Nun hat sich ein weiterer, meist überaus gut informierter Insider beiläufig zu diesem Thema geäußert. Der Bloomberg-Redakteur Jason Schreier, der in der Vergangenheit eine Vielzahl an Informationen korrekt vorab verraten hatte, steht Todd bei und erwartet ebenfalls eine September-Veröffentlichung.

So schrieb er im Hinblick auf die jüngste Verschiebung des DC-Abenteuers „Suicide Squad: Kill the Justice League“ aus dem Hause Rocksteady, das fortan am 2. Februar 2024 auf den Markt kommen soll: „Spider-Man 2 im September könnte auch ein Faktor sein.“

Dementsprechend habe sich Warner Bros. Games für die erneute Verschiebung entschieden, um der direkten Konkurrenz mit Sonys und Marvels Blockbuster aus dem Weg zu gehen. Dies wäre durchaus verständlich, wenn man bedenkt, dass „Marvel’s Spider-Man“ bis heute der erfolgreichste First-Party-Titel der PlayStation-Geschichte ist.

Allerdings ging Schreier nicht weiter auf seine Einschätzung ein, weshalb wir weiterhin abwarten müssen, bis Sony Neuigkeiten zu dem Superhelden-Abenteuer verrät.

In „Marvel’s Spider-Man 2“ werden die Spieler mit zwei Helden durch New York City schwingen. Sowohl Peter Parker als auch Miles Morales werden sich mit den Bösewichten auseinandersetzen, die das Wohl sowie die Sicherheit der Stadt und ihrer Bewohner bedrohen. Sobald weitere Informationen mitgeteilt werden, bringen wir euch auf den aktuellsten Stand.

