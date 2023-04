PS4 & PS5: Die Neuerscheinungen der Woche mit Dead Island 2 & mehr

Nächste Woche finden erneut einige frische PlayStation 4- und PlayStation 5-Games ihren Weg in den deutschen Handel. Auf welche Spiele ihr euch dabei freuen dürft, verraten wir euch wie gewohnt in unserer kleinen Übersicht.

Ja, ihr lest richtig: Unsere kleine Vorschaureihe zu den Neuerscheinungen der Woche ist in einer leicht überarbeiteten Form wieder da! Nächste Woche finden natürlich wieder einige frische Spiele für PS4 und PS5 ihren Weg in den hiesigen Handel. Genau dürft ihr euch auf 13 neue Games freuen. Welche das sind, erfahrt ihr in den nachfolgenden Zeilen.

The Mageseeker: A League of Legends Story (PS4, PS5)

Release: 18. April 2023

Riot Games wollen ihre erfolgreiche „League of Legends“-Franchise weiter ausbauen und in der kommenden Woche erscheint mit „The Mageseeker: A League of Legends Story“ der jüngste Ableger der Reihe. Für die Entwicklung des Action-RPGs kooperieren die Verantwortlichen mit Digital Sun, die im Rahmen ihrer Geschichte Sylas in den Mittelpunkt rücken. Seine Mission ist es, die Magie von ihren Fesseln zu befreien und das Königreich Demacia zu retten.

Dabei behilflich ist unserem Hauptcharaktere seine besondere Fähigkeit, denn Sylas kann anderen Magiern ihre Zauber entreißen. Deshalb müsst ihr verschiedene Magiearten meistern, um euer Ziel erreichen zu können. Die Macher versprechen hierbei eine gewisse spielerische Freiheit, denn neben euren Zaubern könnt ihr ebenfalls auf eure blanken Fäuste vertrauen. Werdet ihr Sylas dabei helfen können, die Geheimnisse des Königreichs aufzudecken?

Minecraft Legends (PS4, PS5)

Release: 18. April 2023

„Minecraft“ ist, ohne Übertreibung, ein echtes Phänomen. Der Titel entwickelte sich zu einem absoluten Megahit und erhält nun mit „Minecraft Legends“ einen neuen Ableger. In diesem Action-Strategiespiel sollt ihr die euch vertraute Welt so erleben können, wie noch nie zuvor. Um die bevorstehende Piglin-Invasion abwehren zu können, müsst ihr verschiedene Ressourcen abbauen, die euch dabei helfen, nach und nach eure Verteidigung zu verstärken.

Wahlweise dürft ihr das Spiel übrigens auch mit euren Freundinnen und Freunden angehen, um eure Abwehr mit vereinten Kräften zu steigern. Falls ihr keine Lust dazu haben solltet, euer Dorf mit ihnen zu verteidigen, könnt ihr euch mit ihnen ebenfalls in aufregende PvP-Gefechte stürzen.

Afterlife VR (PS5, PSVR2)

Release: 19. April 2023

Ursprünglich erschien „Afterlife VR“ bereits vergangenes Jahr für den PC, doch nun wagt das Horror-Abenteuer auch den Sprung auf PlayStation 5 und PlayStation VR2. Ihr übernehmt darin die Kontrolle über den Polizisten Adam Bernhard, der einen Anruf erhält, welcher sein Leben für immer verändern soll. Sein Weg führt ihn und euch in die Nervenheilanstalt Black Rose, in der seltsame Dinge vor sich gehen und die Patienten eine ernstzunehmende Bedrohung darstellen.

Die Verantwortlichen betonen, dass ihr Werk von Grund auf für VR-Systeme entwickelt worden sei und deshalb eine besonders immersive Horrorerfahrung bieten soll. Spielerisch erwartet euch in der Rolle von Adam ein Mix aus verschiedenen Rätseln, Erkundung und verschiedenen Shooter-Einlagen. Darüber hinaus kann unser Protagonist wider Willen ebenfalls übernatürliche Kräfte einsetzen, um sich die Gefahren in der Anstalt vom Leib zu halten.

Final Fantasy Pixel Remaster Collection (PS4)

Release: 19. April 2023

Die „Final Fantasy“-Reihe hat in ihrer langen Historie zweifelsohne Videospielgeschichte geschrieben und in wenigen Tagen finden in der „Final Fantasy Pixel Remaster Collection“ die ersten sechs Hauptteile der legendären JRPG-Franchise endlich auch ihren Weg auf die PlayStation 4. Solltet ihr diese Klassiker bisher verpasst haben, ist nun also der ideale Zeitpunkt gekommen, um sie nachzuholen. Dabei dürft ihr euch auch über die eine oder anderen Verbesserung gegenüber den Originalen freuen.

Hierzu zählen beispielsweise eine aktualisierte 2D-Pixelgrafik und ein neu arrangierter Soundtrack, der unter der Leitung von Originalkomponist Nobuo Uematsu eingespielt wurde. Zudem haben ein paar spielerische Modernisierungen ihren Weg in die Neuauflagen gefunden, etwa ein überarbeitetes UI und Optionen für automatisch ablaufende Kämpfe. Abgerundet wird das ohnehin bereits pralle Paket mit diversen Extras, zum Beispiel einer Galerie.

Horizon Forbidden West: Burning Shores (PS5)

Release: 19. April 2023

Kaum einem Release dürften Spieler und Spielerinnen in der nächsten Woche so sehr entgegenfiebern, wie dem von „Horizon Forbidden West: Burning Shores“. Hierbei handelt es sich um einen Story-DLC, der exklusiv für die PlayStation 5 veröffentlicht wird. Anders als beim Hauptspiel gehen PS4-Besitzer somit leer aus. Warum das Team von Guerrilla Games auf eine Last-Gen-Version verzichtet hat, könnt ihr euch in diesem Artikel durchlesen.

„Burning Shores“ setzt zeitlich nach der Geschichte des Hauptspiels an und führt diese fort. Aloy erfährt von einer weiteren großen Bedrohung, die sie in die einstige Stadt der Engel führen soll. In Los Angeles warten nicht nur neue Maschinenwesen, Feinde und Verbündete, sondern vor allem eine ganz neue Umgebung zum erforschen. Doch Achtung: Um Aloy auf diesem neuen Abenteuer begleiten zu können, müsst ihr die „Forbidden West“-Story abgeschlossen haben.

Stray Blade (PS5)

Release: 20. April 2023

Im Action-Adventure „Stray Blade“ verschlägt es euch in der Rolle eines Abenteurers ins mystische Reich Acrea, wo eine geheimnisvolle Macht schlummern soll. Ehe ihr euch auf die Suche nach dieser begeben könnt, segnet ihr jedoch schon das Zeitliche. Allerdings soll eure Reise hier noch nicht enden, denn etwas holt euch zurück ins Diesseits, wo ihr fortan an das Reich Acrea gebunden seid. Um eure Freiheit zurückzuerlangen, müsst ihr die Mysterien dieser Welt enthüllen!

Spielerisch legt der Titel einen großen Wert auf die Erkundung der Umgebungen und die Kämpfe gegen teils ziemlich knackige Gegner. Eure Feinde teilen wirklich hart aus und das ist keineswegs Zufall, denn die Macher ließen sich von verschiedenen Soulslikes für ihr Werk inspirieren. Die Erkundung der Welt bekommt übrigens einen besonderen Kniff, denn wenn ihr sterbt, läuft die Zeit weiter und einige Areale können sich nach eurer Wiederauferstehung teils stark verändert haben. Falls ihr noch mehr über das Game lesen möchtet, dann werft sehr gerne einen Blick in unseren kleinen Vorschau-Artikel.

Dead Island 2 (PS4, PS5)

Release: 21. April 2023

Nach Jahren in der Entwicklungshölle, angeblich verschiedenen Neustarts und mindestens einem Wechsel des verantwortlichen Entwicklerstudios erscheint kommende Woche endlich „Dead Island 2“ im Handel. Fast neun Jahre nach seiner offiziellen Ankündigung erwartet uns damit die wohl größte Neuveröffentlichung der nächsten Tage. In Los Angeles ist ein gefährlicher Virus ausgebrochen, der die Einwohner in blutrünstige Zombies verwandelt – und ihr seid mittendrin. Eure Spielfigur wurde ebenfalls gebissen und infiziert, scheint jedoch gegen die Krankheit immun zu sein. Könnt ihr die Wahrheit aufdecken?

Spielerisch steht natürlich der Überlebenskampf gegen die Zombiehorden im Vordergrund und ausgehend von den bisher veröffentlichten Trailern wird es äußerst blutig zur Sache gehen – zu blutig für Deutschland. Nachdem ihr euch für eine der sechs spielbaren Figuren entschieden habt, könnt ihr euch ins Getümmel stürzen und euren Charakter nach und nach an eure Vorlieben anpassen. Wenn ihr möchtet, dürft ihr auch mit bis zu zwei Freunden ins Gefecht ziehen. Doch Achtung, die ersten Kopien und damit auch Spoiler befinden sich bereits im Umlauf! Falls ihr mehr zum Action-RPG lesen möchtet, könnt ihr das in unserer Preview tun.

Weitere Neuerscheinungen der Woche:

God of Rock (18. April 2023)

Puzzle Quest 3 (18. April 2023)

Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly (20. April 2023)

Labyrinth of Zangetsu (20. April 2023)

Tin Hearts (20. April 2023)

Mia and the Dragon Princess (21. April 2023)

Werdet ihr euch eines der neuen Spiele holen?

