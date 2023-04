Horizon Forbidden West – Burning Shores: Installationsgröße des Add-ons bekannt

Wer von Guerrilla Games‘ Action-Rollenspiel „Horizon: Forbidden West“ auch weiterhin nicht genug bekommen kann, darf sich in dieser Woche über reichlich neuen Content freuen.

Die Rede ist von der „Burning Shores“ genannten Erweiterung, in der unser Weg in die untergegangene kalifornische Metropole Los Angeles führen wird, die nach der katastrophalen Entwicklung der vergangenen Jahrhunderte nicht mehr wiederzuerkennen ist. Kurz vor dem Release von „Burning Shores“ sickerte die Download- beziehungsweise Installationsgröße des Add-ons durch.

Wie „PlayStation Game Size“ unter Verweis auf die Daten des PlayStation Stores angibt, werdet ihr für „Burning Shores“ 16,76 Gigabyte an einem freiem Speicher auf eurer PlayStation 5-SSD reservieren müssen.

Vulkanausbrüche und heftige seismische Aktivitäten

In der „Burning Shores“-Erweiterung zu „Horizon: Forbidden West“ schlüpfen wir ein weiteres Mal in die Rolle der Protagonistin Aloy, die in der gefährlichen und ungezähmten Wildnis einer neuen Bedrohung auf den Grund geht, die den Planeten bedroht. Südlich des Klangebiets der Tenakth haben die Ausbrüche mächtiger Vulkane und die damit verbundenen seismischen Aktivitäten Los Angeles in über tausend Jahren in einen trügerischen Archipel verwandelt.

In den Ruinen der bekannten Stadt erhebt sich eine neue Maschinenbedrohung, die von Aloy in die Schranken gewiesen werden muss. Um dieses Ziel zu erreichen, schließt sich die Heldin von „Horizon: Forbidden West“ mit dem Stamm der Quen zusammen und findet in der jungen Reyka eine neue Gefährtin.

Zu den interessantesten Neuerungen von „Burning Shores“ dürfte der Waterwing gehören. Eine mittelgroßes Fluggerät, das sowohl zur Fortbewegung als auch zum Kampf in der Luft verwendet werden kann. „Der Waterwing ist ein mittelgroßes Fluggerät, das tief unter Wasser tauchen kann. Es ist äußerst wendig und, wenn es gestört wird, ein unerbittlicher Feind“, so die Entwickler von Guerrilla Games zum Neuzugang.

Weitere Meldungen zu Horizon: Forbidden West – Burning Shores:

Die „Burning Shores“-Erweiterung zu „Horizon: Forbidden West“ erscheint am kommenden Mittwoch, den 19. April 2023.

🚨 Horizon Forbidden West: Burning Shores 🟨 Download Size : 16.763 GB 🟦 Release Date : April 19 🟥 #HorizonForbiddenWest pic.twitter.com/gM6tvfR1vm — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) April 16, 2023

Weitere Meldungen zu Horizon: Forbidden West.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren