Horizon Forbidden West – Burning Shores: Offenbar kein Verkauf in Russland

In dieser Woche erscheint mit „Burning Shores“ eine umfangreiche Story-Erweiterung zum erfolgreichen Action-Rollenspiel „Horizon: Forbidden West“ für die PlayStation 5.

Nachdem sich zahlreiche Entwickler und Publisher aufgrund des völkerrechtswidrigen russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine dazu entschlossen, ihre Spiele nicht mehr in Russland beziehungsweise Belarus zu verkaufen, scheinen russische Spielerinnen und Spieler auch bei „Burning Shores“ leer auszugehen.

Zum einen berichten Vorbesteller aus Russland, dass ihre Vorbestellungen kürzlich gecancelt wurden. Darüber hinaus wurde die entsprechende Produktseite im russischen PlayStation Store abgeschaltet.

Offiziell bestätigt wurde bisher nichts

Maßnahmen, die kurz vor dem Release von „Burning Shores“ in dieser Woche vorgenommen wurden und darauf hindeuten, dass sich Sony Interactive Entertainment und Guerrilla Games in der Tat gegen eine Veröffentlichung des Add-ons in Russland entschieden haben. Offiziell bestätigt wurde das Ganze bislang zwar nicht, da der Release von „Burning Shores“ in dieser Woche erfolgt, dürfte eine passende Stellungnahme aber nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen.

In der „Burning Shores“-Erweiterung von „Horizon: Forbidden West“ führt Aloys Weg in die zerstörte kalifornische Metropole Los Angeles. Diese liegt mittlerweile halb unter Wasser und birgt mit aktiven Vulkanen und tödlichen Maschinen einige Gefahren. Eine neue Maschinenbedrohung taucht auf und Aloy wird mit dem Stamm der Quen und einer neuen Gefährtin in Reyka zusammenarbeiten müssen, um die von den Maschinen ausgehende Gefahr in die Schranken zu weisen.

Um in der Lage zu sein, regen Gebrauch von den technischen Möglichkeiten und Stärken der PlayStation 5 zu machen, entschlossen sich die Entwickler von Guerrilla Games bei „Burning Shores“ dazu, auf eine Veröffentlichung für die PlayStation 4 zu verzichten und das Add-on lediglich auf Sonys aktueller Konsole zu veröffentlichen.

„Horizon: Forbidden West – Burning Shores“ erscheint am kommenden Mittwoch, den 19. April 2023.

Quelle: Reddit

