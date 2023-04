PlayStation VR2: Flop oder Erfolg? Zahlenvergleich mit anderen VR-Headsets

Sony gab zum Virtual Reality-Headset PlayStation VR2 bisher keine offiziellen Verkaufszahlen heraus, sodass unklar ist, ob die im Februar 2023 veröffentlichte Hardware für den PS5-Hersteller ein Erfolg ist oder der Absatz unter den Erwartungen blieb.

Die Analysten von IDC gehen allerdings davon aus, dass in der Launchphase etwa 270.000 Exemplare von PSVR2 abgesetzt wurden. Doch wie ist diese Zahl einzuordnen? Hier hilft ein Blick auf die Verkaufszahlen anderer VR-Systeme, zu denen geschätzte und tatsächlich angekündigte Verkaufszahlen vorliegen. Zusammengestellt wurden sie vom Twitter-User Lewrian nach einem Bericht von Tweaktown, in dem gemutmaßt wird, dass die Verkaufszahlen von PSVR2 zum Launch „möglicherweise die des ursprünglichen PSVR1-Headsets übertroffen haben“.

Hierbei ist zu beachten, dass für den ersten Monat keine PSVR-Zahlen vorliegen und Sony erst nach dem vierten Monat von insgesamt 915.000 Verkäufen sprach. In der Tabelle im unten eingebetteten Tweet ist gerundet von 920.000 Verkäufen die Rede. Das wären rechnerisch 230.000 Verkäufe pro Monat. Allerdings unterliegt der Absatz einer Hardware nach dem Launch einer gewissen Kurve, die abhängig von der Verfügbarkeit, den Vorbestellungen und der allgemeinen Nachfrage ist.

Steam Index wiederum startete laut Tabelle mit 46.000 Verkäufen. Nach vier Monaten waren es nur 149.000 verkaufte Exemplare. Deutlich mehr Erfolg konnte Meta mit der Quest 2 verbuchen. Hier waren es im fünften Monat fast 1,9 Millionen Verkäufe, nach zwei Jahren wurde die Marke von 14,8 Millionen geknackt.

An die Quest 2-Zahlen wird Sony mit PlayStation VR2 sehr wahrscheinlich nicht herankommen. Hierbei handelt es sich um ein Allround-Standalone-Headset, das schon ab rund 400 Euro* zu haben ist. Doch verglichen mit den Zahlen der anderen Headsets wirkt der Launch von PlayStation VR2 weniger schwach als zunächst vermutet.

These are all the reported and estimated figures of all major VR headsets in their first 40 months on the market. 🤷‍♂️ If the 270k-300k estimate is true, PSVR2 has actually had one of the best launches for a VR headset ever & THE best for a wired headset based on only 1 month.. 🤷‍♂️ pic.twitter.com/rNMAyfYtBZ

— Lewrian (@lewrian) April 10, 2023