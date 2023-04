Star Wars Battlefront: Dritter Teil war angeblich fast fertig, so Entwickler

Die beliebte „Star Wars Battlefront“-Reihe wurde 2004 von LucasArts ins Leben gerufen. Jahre später erwarb EA DICE die Rechte an der Marke und belebte den Shooter 2015 mit einem Reboot wieder. „Star Wars Battlefront 2“ erschien 2017, auf einen dritten Teil der Reihe warten die Fans bislang jedoch vergeblich.

Dabei hätte zu der Fertigstellung des Spiels gar nicht mehr viel gefehlt, meint der Entwickler Michael Barclay. Barclay hat laut eigener Aussage an „Star Wars Battlefront 3“ gearbeitet, bis er als Lead Designer zu Naughty Dog wechselte. Der Shooter sei „zwei Yards vor der Ziellinie“ abgesagt worden.

„Die Spieler wissen nicht, was man ihnen vorenthalten hat“

Am vergangenen Wochenende ging eine Frage an die Spieleentwickler nach „the one that got away“, etwas, das davongekommen oder entgangen ist, auf Twitter herum. Dabei sollten Entwickler über IPs schreiben, an denen sie arbeiten wollten oder über Studios, bei denen sie gerne angeheuert hätten. Es meldete sich Michael Barclay von Naughty Dog zu Wort, der nach eigenen Angaben an „Star Wars Battlefront 3“ gearbeitet hat, bevor das Spiel von Electronic Arts eingestellt wurde.

„Ich denke, dass es jetzt lange genug her ist, dass ich sagen kann, dass Star Wars Battlefront 3 wirklich unglaublich hätte werden können“, so der Entwickler auf Twitter. „Die Tatsache, dass es zwei Yards vor der Ziellinie eingestellt wurde, ist ein absolutes Verbrechen. Die Spieler wissen nicht, was man ihnen vorenthalten hat.“

„Star Wars Battlefront 2“ erschien 2017 mit gemischten Kritiken, die sich besonders mit den aufdringlichen Mikrotransaktionen befassten. Im Laufe der Jahre wurde das Spiel jedoch überarbeitet und erhielt mehrere kostenlose Updates, die die Spieler zu dem Shooter zurückbrachten. Zuletzt hieß es jedoch, dass es keinen weiteren Ableger von „Star Wars Battlefront“ geben würde, weil sich Electronic Arts und DICE auf die „Battlefield“-Reihe konzentrieren wollen.

