The Last of Us 2: Disk-Version für 7,99 Euro im Angebot

The Last of Us 2:

Spieler, die ein Interesse an der Disk-Version von "The Last of Us Part 2" haben, werden derzeit besonders günstig fündig. Bei Media Markt, Saturn und Amazon gibt es sie für weniger als acht Euro.

Das Remake von „The Last of Us“ sorgte im vergangenen Jahr für eine Menge Aufmerksamkeit und auch die erste Staffel der TV-Umsetzung konnte Rekorde brechen. Weitere Staffeln werden sich „The Last of Us Part 2“ widmen.

Wer zuvor das zugrundeliegende Spiel in Angriff nehmen möchte, wird bei Media Markt und Saturn derzeit besonders günstig fündig. Beide Händler, die zu einer Kette gehören, verkaufen die PS4-Disk-Version von „The Last of Us Part 2“ zum Schnäppchenpreis von 7,99 Euro. Auch Amazon zog zwischenzeitlich nach.

Günstiger als im PlayStation Store

Während Saturn und Media Markt von einem Rabatt in Höhe von 82 Prozent sprechen, Amazon von immerhin 65 Prozent, sieht die Realität natürlich anders aus, da der im Sommer 2020 veröffentlichte Titel rund um Joel und Ellie längst nicht mehr zum Vollpreis vertrieben wird. Selbst im PlayStation Store fällt der zu zahlende Betrag hin und wieder auf 9,99 Euro. Regulär werden dort 39,99 Euro fällig.

Soll es die Disk-Version von „The Last of Us Part 2“ sein, stellt das Angebot bei Media Markt, Amazon und Saturn eine gute Gelegenheit dar. Nachfolgend sind die Produkteinträge verlinkt.

The Last of Us Part 2 auf PS4-Disk für 7,99 Euro im Angebot*:

„The Last of Us Part 2“ ist ein Action-Adventure, das von Naughty Dog entwickelt und von Sony Interactive Entertainment für die PlayStation 4 veröffentlicht wurde. Es ist der Nachfolger des 2013 erschienenen Spiels „The Last of Us“ und folgt Ellie fünf Jahre nach den Ereignissen des ersten Spiels, während sie sich auf eine Reise durch das postapokalyptische Amerika begibt, um Rache für ein traumatisches Ereignis zu üben.

Das könnte euch ebenfalls interessieren:

Auch im PlayStation Store warten weiterhin Angebote auf preisbewusste Spieler. Der neuste Sale umfasst mehr als 1.900 Deals und wird in dieser Meldung behandelt.

Weitere Meldungen zu The Last of Us Part II.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren