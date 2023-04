Warhorse: Jobanzeige der Kingdom Come-Macher bestätigt Arbeiten am nächsten Projekt

Wie sich einer Stellenausschreibung der tschechischen Warhorse Studios lässt sich entnehmen, dass die "Kingdom Come: Deliverance"-Macher mit den Arbeiten am nächsten großen Projekt begonnen haben. Für dieses wird aktuell nach einem Cinematic-Designer gesucht.

"Kingdom Come: Deliverance" erreichte mehr als fünf Millionen Nutzer.

Mit „Kingdom Come: Deliverance“ (2018) veröffentlichten die tschechischen Entwickler der Warhorse Studios seinerzeit ein realistisches Rollenspiel, das weltweit mehr als fünf Millionen Spielerinnen und Spieler erreichte.

Wie das Studio bereits im Juni des Jahres 2020 mitteilte, wurde intern mit den Planungen des nächsten großen Projektes begonnen. Nachdem es um dieses in der Vergangenheit sehr still wurde, lieferten uns die Warhorse Studios in Form einer aktuellen Stellenausschreibung ein neues Lebenszeichen.

Aus der besagten Jobanzeige geht hervor, dass die „Kingdom Come: Deliverance“-Macher nach einem Cinematic-Designer suchen, der unter anderem an den Zwischensequenzen des neuen Warhorse-Projekts arbeiten wird.

Zwischensequenzen in Triple-A-Qualität

Weiter lässt sich der Stellenausschreibung entnehmen, dass der nächste Titel der Warhorse Studios sowohl mit Zwischensequenzen in Triple-A-Qualität als auch „unvergesslichen Momenten“ aufwarten soll. „Wir suchen einen talentierten und verantwortungsbewussten Kollegen, der unserem Team bei der Erstellung von Zwischensequenzen – kurzen animierten Filmen – helfen kann“, so die Beschreibung der Jobanzeige.

Und weiter: „Der Cinematic-Designer erstellt Zwischensequenzen basierend auf dem Drehbuch – er arrangiert Kamera und Charaktere, die allgemeine Komposition, Beleuchtung und bearbeitet die Szene. Zusammen mit unseren Animatoren, Designern, VFX-Künstlern und Sound-Designern erstellen wir AAA-Qualität-Zwischensequenzen voller Humor, Action, Spannung und allgemein einzigartiger Momente, die in anderen Spielestudios nicht zu sehen sind.“

Unklar ist nicht nur, wann mit der offiziellen Enthüllung des Projekts zu rechnen ist. Zudem ließen die Verantwortlichen von Warhorse bislang offen, in welche Richtung sich der neueste Titel des tschechischen Studios bewegen wird.

Related Posts

Die Warhorse Studios wurden im Juli 2011 in der tschechischen Hauptstadt Prag gegründet und im Februar 2019 von Plaion übernommen. Bis zum Sommer 2019 wuchs das Studio hinter „Kingdom Come: Deliverance“ auf mehr als 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an.

Sollten sich weitere Details zum neuen Projekt der Warhorse Studios ergeben, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

Quelle. Warhorse Studios

Weitere Meldungen zu Warhorse Studios.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren