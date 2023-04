Horizon Forbidden West – Burning Shores: Making-of rückt den Neuzugang Seyka in den Fokus

In dieser Woche erscheint mit „Burning Shores“ eine umfangreiche Story-Erweiterung zu Guerrilla Games‘ Action-Rollenspiel „Horizon: Forbidden West“.

Wie es bereits in der offiziellen Ankündigung der Erweiterung hieß, dürfen wir uns in „Burning Shores“ nicht nur auf spannende Geschichten und neue Schauplätze freuen. Darüber hinaus wird die Handlung durch neue Charaktere erweitert. Zu den Neuzugängen, die in der Geschichte von „Burning Shores“ eine wichtige Rolle spielen werden, gehört die weibliche Kriegerin Seyka.

Seyka wird von der Darstellerin Kylie Liya Page verkörpert, die in einem frisch veröffentlichten Making-of-Video ausführlich über ihre Rolle in „Horizon: Forbidden West: Burning Shores“ spricht.

Neue Abenteuer in den Ruinen von Los Angeles

In der neuen Story-Erweiterung übernehmen wir ein weiteres Mal die Kontrolle über die Protagonistin Aloy, die es dieses Mal in die Ruinen der einstigen Metropole Los Angeles verschlägt. Dort geht sie den Ursprüngen einer neuen Maschinenbedrohung auf den Grund, die den Planeten bedroht. Südlich des Klangebiets der Tenakth haben die Ausbrüche mächtiger Vulkane und die damit verbundenen seismischen Aktivitäten Los Angeles in über tausend Jahren in einen trügerischen Archipel verwandelt.

Um in der Lage zu sein, sich der neuen Bedrohung zu stellen, greift Aloy in „Burning Shores“ auf die Unterstützung neuer Verbündeter zurück. Beispielsweise schließt sich die Heldin von „Horizon: Forbidden West“ mit dem Stamm der Quen zusammen und profitiert dabei vor allem von der Unterstützung durch Seyka.

Da es den Entwicklern von Guerrilla Games darum ging, die technischen Möglichkeiten der PlayStation 5 auszuschöpfen, entschloss sich das niederländische Studio bei „Burning Shores“ bewusst dazu, auf eine Umsetzung für die mittlerweile betagte PlayStation 4 zu verzichten.

Die „Burning Shores“-Erweiterung zu „Horizon: Forbidden West“ erscheint am morgigen Mittwoch, den 19. April 2023.

