Diablo 4: Geheime Ankündigung im Livestream geplant

In dem Entwicklerupdate sprechen die Verantwortlichen über das Endgame, den Erkenntnissen aus der Beta und vielem mehr. Der Stream kann live auf Twitch und YouTube verfolgt werden.

Noch in dieser Woche wird es einen Livestream zu „Diablo 4“ geben, in dem wir mehr über das Spiel erfahren. An dem Abend wird Moderator Rhykker durch das Event leiten und zusammen mit Blizzard-Designer Joe Shely und Game Director Joseph Piepiora neue Details zum Dungeon-Crawler enthüllen.

Doch dabei soll es wohl nicht bleiben: Während des Events plant Manager Rod Fergusson, eine spezielle Ankündigung zu „Diablo 4“ zu machen. Seine Pläne hat er auf Twitter enthüllt, als er auf die Ankündigung des Livestreams antwortete.

In der Kommentarspalte überlegen Fans, um was es sich bei der Ankündigung handeln könnte. Eine Möglichkeit wäre die Enthüllung einer neuen Klasse, beispielsweise des Paladins. Andere User vermuten, dass der Early Access-Release auf Mai vorverschoben wird und Vorbestellende bereits eine Woche eher mit dem Spiel loslegen können.

Eine andere Möglichkeit wäre, dass Fergusson neue Inhalte für das Endgame enthüllen wird. Doch dabei handelt es sich nur um Spekulationen. Uns wird nichts anderes übrig bleiben, als den Livestream einzuschalten und nachzuschauen, was Blizzard noch in der Hinterhand hat.

Das Event soll am 20. April 2023 um 20:00 Uhr abends ablaufen und rund 90 Minuten dauern. Der Livestream kann auf YouTube oder Twitch verfolgt werden.

Themen des Livestreams sind die Inhalte des Endgames und was das Entwicklerteam aus der Beta-Phase gelernt hat. Es soll einige Veränderungen an den Klassen und Dungeons geben, die Blizzard bereits enthüllt hat.

Zu den Veränderungen zählt beispielsweise die Optimierung der Dungeons, sodass Spieler und Spielerinnen weniger Wege zurücklegen müssen. Es wurden ebenfalls die Hauptziele der Dungeons verbessert.

„Diablo 4“ erscheint am 6. Juni 2023 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC. Vorbesteller*innen erhalten vier Tage früheren Zugang zum Spiel und können bereits ab dem 2. Juni 2023 in die Welt von Sankturio abtauchen.

