Final Fantasy XII: Director räumt mit Protagonisten-Gerücht auf

„Final Fantasy XII“ erschien ursprünglich 2006 für die PlayStation 2 und soll Gerüchten zufolge eine große Herausforderung für seine Entwickler dargestellt haben. Obwohl öffentlich nicht bekannt ist, welche Schwierigkeiten sich das Team unter Game Director Yasumi Matsuno während der Entwicklungszeit stellen musste, hält sich eine Legende über das Rollenspiel hartnäckig.

So sollte angeblich gar nicht Vaan, sondern Basch von Ronsenburg der Protagonist von „Final Fantasy XII“ sein. Auf Twitter nahm sich der Game Director kürzlich die Zeit, um die Erzählung klarzustellen.

Matsuno antwortet klar auf Gerüchte zu Vaan und Basch

Das Gerücht, dass Vaan eigentlich nicht der Hauptcharakter von „Final Fantasy XII“ sein sollte, hält sich bei den Fans bereits seit vielen Jahren. Dazu dürfte beigetragen haben, dass die Straßenratte aus Rabanastre bei der Veröffentlichung des Rollenspiels bei den Spielern eher unbeliebt war. Der Erzählung zufolge sei es Basch von Ronsenburg, ein in Ungnade gefallener Ritter, der sich im späteren Spielverlauf der Party anschließt, der als Protagonist auserkoren war.

Die Geschichte kochte zuletzt auf Twitter wieder hoch, als es in einem Gespräch über Clive ging, den Hauptcharakter des kommenden „Final Fantasy XVI“ . Clive soll der bislang älteste Protagonist sein, den es bisher in einem „Final Fantasy“-Spiel gab. Nachdem Fans erneut das Gerücht mit Basch in Umlauf brachten, meldete sich der Game Director von „Final Fantasy XII“, Yasumi Matsuno, mit einer klaren Antwort: „Dieses Gerücht ist eine erfundene Geschichte. Ich danke Ihnen.“

Mittlerweile hat sich die Community auch für den Charakter Vaan erwärmt. Dieser erhielt 2007 mit „Final Fantasy XII: Revenant Wings“ sein eigenes Spinoff für den Nintendo DS. Zudem erfreuten sich die Spieler in den letzten Jahren über Memes, die sich um eine bestimmte Quest in „Final Fantasy XII“ drehten. Bei der Aufgabe muss Vaan die Bürger von den Lügen ihres Herrschers überzeugen und schreit verschiedene Sätze durch die Straßen, wie „Ich bin Hauptmann Basch von Ronsenburg von Dalmasca“ und „Basch lebt!“

