Horizon Forbidden West: Burning Shores-DLC teast dritten Teil an

Am heutigen Tag erscheint die neue Erweiterung zu „Horizon: Forbidden West“. Doch „Burning Shores“ wird vermutlich nicht das Ende von Aloys Abenteuern sein.

Im „Burning Shores“-DLC können Spieler und Spielerinnen neue Abenteuer mit Aloy erleben. Das Ende der Erweiterung teast nun an, dass „Horizon: Forbidden West“ nicht der letzte Teil der Reihe bleiben wird.

Achtung, Spoiler: Im kommenden Abschnitt verraten wir euch, wie das Ende von „Burning Shores“ aussehen wird. Wenn ihr euch vorab nicht spoilern lassen wollt, solltet ihr zu einem späteren Zeitpunkt wieder herkommen.

Dritter Teil angedeutet: So sieht das Ende aus

Sobald Aloy die Hauptkampagne abgeschlossen hat, kehrt sie zu ihrer Basis zurück. Sie scheint sich dort auf einen dritten Teil vorzubereiten, in dem der Charakter Sylens eine große Rolle zu spielen scheint. Dabei handelt es sich um den NPC, der vom kürzlich verstorbenen Schauspieler Lance Reddick verkörpert wird.

Während der Mission „Epilog“ spricht Sylens nämlich darüber, dass er an Informationen gelangt ist, die zu einer mächtigen Waffe führen könnten. Sie soll so stark sein, dass sie sogar die bösartige, künstliche Intelligenz Nemesis aufhalten kann. Sie ist der Hauptantagonist der Reihe.

Sylens sagt, dass er die Technologie aufspüren muss. Allerdings schafft er das nicht alleine und bittet deshalb Aloy um Hilfe. Sie denkt, dass dies der Grund für Sylens Verbleib am Ende von „Horizon: Forbidden West“ ist. Somit könnten wir uns in einem möglichen dritten Teil zusammen mit Sylens auf die Suche nach der Waffe machen.

Dieser Dialog ist keine direkte Bestätigung, dass es einen dritten Teil geben wird. Doch Guerrilla hat in der Vergangenheit schon mehrmals angedeutet, dass die „Horizon“-Reihe als Trilogie geplant ist. Es bleibt unklar, in welcher Form Sylens nun in einem möglichen dritten Teil auftauchen wird.

„Horizon: Forbidden West“ erschien am 18. Februar 2022 für PS4 und PS5. Obwohl das Hauptspiel für beide Konsolen erschienen ist, ist die „Burning Shores“-Erweiterung ab heute nur für PS5 erhältlich. Der Grund dafür ist der technische Vorteil gegenüber der Last Gen-Konsole.

