Resident Evil 4: Leons Bingo-Spruch hätte es fast nicht ins Remake geschafft

„Resident Evil 4“ ist ein Survival-Horrortitel, der seinen Spielern aber auch jede Menge Spaß bereitet. Das rührt jedoch nicht nur aus der Community her, die sich Charaktere des Spiels als Mäuse vorstellen. Besonders der Protagonist Leon S. Kennedy sorgt mit seinen oft coolen, oft aber auch ziemlich witzigen One-linern für Lacher.

Der Synchronsprecher Nick Apostolides, der Leon in den Remakes von „Resident Evil 2“ und „Resident Evil 4“ seine Stimme leiht, erzählte nun, dass es ein besonders beliebter Spruch des Agenten fast nicht in das Remake von „Resident Evil 4“ geschafft hätte.

Bingo-Spruch dank impulsiver Entscheidung eines Entwicklers auch im Remake dabei

Den betreffenden beliebten Spruch können sich die Spieler bereits bei der Einleitung des Originals und des Remakes von „Resident Evil 4“ anhören. Nachdem Leon zum ersten Mal das Dorf betritt, in dem Ashley, die Tochter des Präsidenten, gefangen gehalten wird, sieht er sich einer überwältigenden Anzahl an Feinden gegenüber. Doch plötzlich läuten die Kirchenglocken und die Bewohner verschwinden. Leon sagt daraufhin den ikonischen Satz: „Wo gehen denn alle hin? Bingo?“ und die Titelkarte des Spiels erscheint.

„Viele dieser Zeilen – die Klassiker – waren zur möglichen Beibehaltung oder als Alternative gekennzeichnet“, erzählt der Leon-Sprecher Nick Apostolides. „So ist das nun mal bei Aufnahmen, man hat eine Menge Auswahl, und dann wird geschaut, was am besten in das Endprodukt passt. Bis ich das Spiel gespielt habe oder bis das Material für die Vermarktung herauskam, wusste ich nicht einmal, dass sie diesen Spruch behalten haben. So viele Zeilen nimmt man auf. Ich bin also sehr froh, dass der Spruch dabei ist, denn viele Fans wären ziemlich enttäuscht gewesen.“

Wie der Synchronsprecher weiter erzählt, war es eine impulsive Entscheidung eines Entwicklers, der ursprünglichen Zeile eine Chance zu geben. „Sie hatten tatsächlich einen anderen Spruch anstatt dieser Zeile geschrieben. Wir haben es ein paar Mal gemacht, aber es hat sich am Set einfach nicht richtig angefühlt“, so Apostolides. „Der Regisseur meinte: Weißt du was, lass uns doch zum Spaß die Bingo-Zeile einbauen. Und ich dachte: Wirklich? Und dann hat sie es wirklich ins Spiel geschafft.“

