Crash Team Rumble: Closed Beta startet heute – So nehmt ihr daran teil

"Crash Team Rumble" startet heute in die geschlossene Beta-Phase, die einige Tage lang laufen wird. Spieler, die daran teilnehmen möchten, müssen eine Bedingung erfüllen.

„Crash Team Rumble“ wird zwar erst im Juni auf den Markt gebracht. Allerdings können sich interessierte Spieler schon ab heute an der geschlossenen Beta beteiligen. Sie läuft bis zum 24. April 2023 und zeigt, was der Prügler rund um Crash und Co zu bieten hat.

Die Teilnahme an der geschlossenen Beta ist an eine Bedingung geknüpft. So müssen Spieler bei teilnehmenden Händlern ein Exemplar von „Crash Team Rumble“ vorbestellen und erhalten damit als Vorbestellerbonus einen Zugang zur geschlossenen Beta des Titels.

Zwei Editions vorbestellbar

Berechtigte Vorbestellungen sind im PlayStation Store möglich, wo eine Standard- und eine Deluxe-Edition angeboten werden. Schon die Standardedition enthält neben dem Spiel für PS4 und PS5 den Premium-Battle-Pass für die erste Season und den Tawna-Skin-Retro-Zwirn. Dafür werden 29,99 Euro fällig.

Spieler, die etwas mehr ausgeben möchten, greifen zur 39,99 Euro kostenden Deluxe-Edition, die zusätzlich den Premium-Season-Pass für die zweite Season, eine 25-Stufen-Freischaltung und ein digitales Proto-Paket mit sich bringt. Nachfolgend haben wir die Produkteinträge im PlayStation Store verlinkt.

Crash Team Rumble im PlayStation Store:

Passend zum heutigen Start der Closed Beta von „Crash Team Rumble“ wurde ein Trailer veröffentlicht, der auf das neuste „Crash“-Abenteuer aufmerksam machen soll und unterhalb dieser Zeilen angeschaut werden kann.

„Crash Team Rumble“ ist ein teambasierter Wettkampftitel, der „Crash Bandicoot“ in eine neue Richtung führt. In den Battles treten jeweils zwei Teams gegeneinander an – bestehend aus wilden und einzigartigen Charakteren, die alle ihre eigenen Fähigkeiten haben. Die Teams stehen vor der Aufgabe, als Erstes genügend Wumpa-Früchte einzusammeln und abzugeben, um den Sieg zu erringen.

Die Vollversion von „Crash Team Rumble“ lässt noch bis Sommer auf sich warten. So ist es derzeit geplant den Titel mit Verbesserungen basierend auf dem geschlossenen Beta-Test am 20. Juni 2023 auf den Markt zu bringen.

