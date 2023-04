Horizon Forbidden West Burning Shores: Was bietet der PS5-exklusive DLC?

In "Horizon Forbidden West: Burning Shores", dem großen Story-DLC zum PlayStation-Hit, erwarten euch allerlei neue Abenteuer. Wir geben euch einen kleinen Überblick, worauf ihr euch in der PS5-exklusiven Erweiterung freuen könnt.

Endlich ist er da, der große PS5-exklusive Story-DLC „Horizon Forbidden West: Burning Shores“. Wir fassen in den nachfolgenden Zeilen für euch zusammen, was euch und Protagonistin Aloy in der Erweiterung, die euch ins einstige Los Angeles führt, alles erwartet.

Worum geht es in Burning Shores?

Die Handlung von „Burning Shores“ setzt direkt nach dem Ende der Geschichte des Hauptspiels an. Ihr müsst dieses auch beendet, also die finale Mission „Singularität“ abgeschlossen haben, um den DLC starten zu können. Trifft das auf euren Speicherstand zu, erhaltet ihr eine Nachricht von Sylens, der sich mit euch treffen möchte. Von ihm erfahrt ihr, dass sich jemand an den Brennenden Küsten befindet, der enorm gefährlich ist und den Aloy unbedingt finden muss.

Anschließend macht sich unsere Heldin auf den Weg in die ehemalige Stadt der Engel, um sich dort auf Spurensuche zu begeben. Allerdings lauern dort noch viele weitere Gefahren, denen sie sich entgegenstellen muss. Glücklicherweise will sie nicht jeder umbringen, denn in Kriegerin Seyka findet sie eine wichtige Verbündete. Ob sie mit vereinten Kräften die in den Schatten lauernde gewaltige Bedrohung werden abwenden können?

Wie eingangs bereits erwähnt, erscheint der DLC nicht für PlayStation 4, sondern nur für PlayStation 5. Warum das so ist, könnt ihr hier nachlesen.

Mehr Outfits, Upgrades & Waffen dank Brimglanz

Wie es sich für eine anständige Erweiterung gehört, enthält „Horizon Forbidden West: Burning Shores“ selbstverständlich auch zahlreiche neue Spielzeuge für Aloy. Hierzu zählen mehrere neue Outfits, mächtige neue Waffen und frische Upgrade-Möglichkeiten. Ihr könnt eure ohnehin bereits mächtige Spielfigur im DLC nun also noch stärker machen.

Eine besondere Rolle kommt hierbei einer neuen Ressource namens Brimglanz zu, die ihr überall an den Brennenden Küsten finden könnt. Allerdings müsst ihr hierfür gut die Augen offen halten, denn die golden schimmernden Kristalle verstecken sich abseits der festen Pfade. Doch es lohnt sich, hiernach immer wieder aktiv zu suchen, denn bei Händlern könnt ihr die Klunker gegen legendäre Outfits, Waffen und andere Goodies eintauschen.

Neue Maschinen & Kampfmöglichkeiten

In der neuen Region der Erweiterung streifen zudem einige neue Maschinen durch die Landschaft, die neue Kampftaktiken von euch erfordern. Hinzukommen alternative Versionen einiger bereits bekannter Maschinen, was für die eine oder andere Überraschung sorgen dürfte. Gerade die Kämpfe gegen größere Gruppen und vor allem gegen stärkere Monster zählen einmal mehr zu den größten Highlights des Action-RPGs.

Doch auch Aloy lernt ein paar neue Tricks an den Brennenden Küsten. In einigen Arealen gibt es pink leuchtende Kristalle, die ihr wann immer möglich zu eurem Vorteil einsetzen solltet. Mit einem Pfeil könnt ihr diese Oberflächen zur Explosion bringen, was massiven Schaden verursacht und kleine Maschinen oft direkt ausschaltet. Doch auch größere Gegner werden hiervon in der Regel ordentlich durchgeschüttelt.

Des Weiteren erhält unsere „Horizon“-Heldin im „Burning Shores“-DLC Zugriff auf eine besonders mächtige Waffe. Um was es sich dabei genau handelt, verraten wir euch an dieser Stelle jedoch nicht. Nur so viel: Mit diesem Argumentationsverstärker könnt ihr richtig austeilen.

Mehr Zugänglichkeitsoptionen

Pünktlich zum Release von „Burning Shores“ veröffentlichte Guerrilla Games ebenfalls ein neues Update für die PS5-Version von „Horizon Forbidden West“, genauer Patch 1.21. Dieser enthält unter anderem verschiedene frische Zugänglichkeitsoptionen, die es euch erlauben, das Spielerlebnis noch mehr an eure Vorlieben anzupassen. Hierzu zählen einige wirklich nützliche Optionen und auch Dinge, die sich Fans bereits lange wünschen, etwa:

Automatisches Einsammeln von Materialieren

Automatische Kamera

Einstellungsmöglichkeiten für Farbblinde

Größe der Untertitel kann verändert werden

Ebenfalls enthalten ist ein neuer Thalassophobie-Modus. Dieser Begriff bezeichnet die Angst vor großen, tiefen Gewässern, etwa einem See oder auch einem Ozean. Das Entwicklerteam gewährt denjenigen, die diesen Modus aktivieren, eine bessere Sicht in den Unterwasser-Abschnitten von Aloys Abenteuer sowie einen unbegrenzten Sauerstoffvorrat, unabhängig vom Fortschritt der Story-Kampagne. Das entsprechende Gerät muss also nicht erst erspielt werden.

Eine noch (etwas) schönere Spielwelt

Da der „Burning Shores“-DLC exklusiv für die PlayStation 5 erscheint, sieht auch die Grafik der Erweiterung noch einen Tick feiner aus als im ohnehin bereits überaus hübschen Hauptspiel. Die Beleuchtung sieht noch etwas stimmungsvoller aus, die Texturen noch etwas besser und auch die Gesichtsanimationen noch etwas geschmeidiger. Ihr könnt es ja bereits anhand unserer Screenshots und der bisher veröffentlichten Trailer sehen: Das Game sieht wunderschön aus.

„Horizon Forbidden West: Burning Shores“ ist seit dem 19. April 2023 exklusiv für die PlayStation 5 erhältlich. Das Hauptspiel könnt ihr derweil sowohl auf PS4 als auch auf PS5 spielen.

Wie gefällt euch „Horizon Forbidden West: Burning Shores“?

