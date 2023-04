PS Plus Mai 2023: Erstes „Gratis-Spiel“ für PS4 und PS5 angekündigt

Das erste Spiel für PS Plus im Mai 2023 steht fest. So können Mitglieder von PlayStation Plus Extra und Premium ab dem kommenden Monat auf die Neuveröffentlichung "Humanity" zugreifen.

Nachdem die PlayStation Plus-Spiele des laufenden Monats angekündigt und freigeschaltet wurden, geht es mit PS Plus im Mai 2023 weiter. Und reichlich früh steht das erste Spiel fest, das Abonnenten im kommenden Monat ohne Zusatzkosten entgegennehmen können.

Wie Sony und Enhance auf dem offiziellen PlayStation Blog mitteilen, wird „Humanity“ nicht nur am 16. Mai 2023 auf den Markt gebracht, sondern am selben Tag in das PlayStation Plus-Programm aufgenommen, was für Mitglieder der Stufen Extra und Premium gilt.

Entwickelt wurde „Humanity“ für PS5 und PS4. Zudem unterstützt der Titel die Virtual Reality-Headsets PlayStation VR und PlayStation VR2, sodass im kommenden Monat auch VR-Spieler auf ihre Kosten kommen.

Das bietet Humanity

In „Humanity“ steuern Spieler einen leuchtenden Shiba Inu und geben einer riesigen marschierenden Horde von Menschen Befehle, denen sie folgen sollen. Dabei ist es möglich, die Menschen drehen, springen, durch die Luft schweben, schwimmen und klettern zu lassen, um das Ziel (oder die Ziele) in jeder Phase zu erreichen.

Für eine bessere Zugänglichkeit führt „Humanity“ die Mechanismen nach und nach ein und kombiniert sie miteinander sowie mit neuen Elementen, um die Herausforderung zu erhöhen. Eine Gameplay-Demo steht in einer zuvor veröffentlichten Meldung bereit.

Termine für PS Plus im Mai 2023

Der Mai 2023 hat für PlayStation Plus-Mitglieder noch mehr Spiele parat und die Termine lassen sich wie üblich vorhersagen. In der Regel stellt Sony neue PS Plus-Spiele der Essential-Stufe am ersten Dienstag eine Monats bereit. Am Mittwoch der Vorwoche erfolgt die Ankündigung. Daraus ergeben sich die folgenden mutmaßlichen Termine.

Mai-Termine für PS Plus Essential:

Ankündigung am 26. April 2023

Freischaltung am 2. Mai 2023

In den weiteren Wochen folgen die Ankündigung und Veröffentlichung der Spiele für Extra und Premium, wobei in der Regel der Wochenrythmus beibehalten wird.

Mai-Termine für PS Plus Extra und Premium:

Ankündigung am 10. Mai 2023

Freischaltung am 16. Mai 2023

Nach wie vor gilt, dass Neuzugänge für PS Plus Essential innerhalb der Monatsfrist bis zur Freischaltung der nächsten Spiele in die persönliche PSN-Bibliothek gepackt werden müssen, damit der Anspruch nicht erlischt. Danach ist ein dauerhafter Zugriff möglich. Games für PS Plus Extra und Premium bleiben in der öffentlichen Bibliothek, bis sie womöglich irgendwann herausgenommen werden.

PlayStation Plus ist ein dreistufiges Programm, das sich an Besitzer der Konsolen PS4 und PS5 richtet. Zu Preisen von 60 bis 120 Euro pro Jahr, die abhängig von der gewählten Stufe sind, erhalten Abonnenten einen Zugriff auf eine Reihe von Vorteilen, darunter mehrere Bibliotheken mit Spielen. Eine Auflistung der PS Plus-Features findet ihr auf der offiziellen PlayStation-Webseite.

