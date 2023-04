Turtle Beach Stealth Pro im Test: Was kann das neue Premium-Gaming-Headset?

Turtle Beach bringt mit seinem Stealth Pro ein neues kabelloses Premium-Gaming-Headset auf den Markt, das nicht nur die Konkurrenz weit hinter sich, sondern auch keine Wünsche offen lassen soll. Wir durften das Gerät bereits vor offiziellem Verkaufsstart ausgiebig testen und verraten euch, warum ihr das neueste Werk des US-amerikanischen Herstellers unbedingt auf eure Liste setzen solltet, falls ihr aktuell über ein neues Headset nachdenkt.

Zurückhaltendes Design mit vielen Extras

Auf den ersten Blick sieht das neueste Turtle Beach-Produkt jedoch beinahe schon unscheinbar aus. Das klassische Schwarz mit einigen metallischen Elementen erzeugt einen eher schlichten, zurückhaltenden Eindruck. Hiermit hebt es sich angenehm von einigen anderen aktuellen Produkten ab, die mit grellen Farben oder verbauten Lichtelementen daherkommen und so direkt die Blicke auf sich ziehen. Uns sagt der Look des Stealth Pro definitiv zu.

Nehmt ihr das Wireless-Headset in die Hand, werdet ihr das sofort das recht ordentliche Gewicht bemerken. Das Gerät fühlt sich mit seinen gut 420g wertig, doch nicht so schwer an, dass es nach längeren Gaming-Sessions stören würde, was vor allem an den bequemen mit Kunstleder umwickelten Ohrpolstern aus Memory-Schaumstoff liegt. Diese sorgen nicht nur für ein tolles Klangerlebnis, sondern zusammen mit den verstellbaren Metallbügeln ebenso für einen angenehmen Tragekomfort.

Dass das Produkt ein recht ordentliches Gewicht aufweist, etwa im Vergleich mit dem zuletzt von uns getesteten GXT 498 FORTA von Trust, liegt an den zahlreichen verbauten Elementen und Funktionen, die das Stealth Pro zu einem echten Biest machen.

Anders als viele vergleichbare Gaming-Headsets kommt das neueste Turtle Beach-Gerät übrigens ohne einen DAC (Digital-Analog-Converter) daher. Ein solches Gerät soll dabei helfen, die Klangqualität zu steigern, indem es die digitalen Signale in analoge für die Kopfhörer umwandelt. Dadurch nimmt ein solches klobiges Gerät keinen unnötigen Platz auf dem Schreibtisch oder neben der Konsole ein. Doch nehmen wir uns endlich des Sounds an.

Satter Bass und klarer Sound – mit Bonus für Multiplayer-Fans

Was das Stealth Pro ebenfalls von mehreren Konkurrenzprodukten abhebt, sind die verbauten 50-mm-Nanoclear-Treiber. Viele Gaming-Headsets setzen eher auf 40-mm-Treiber. Die Größe ist hier tatsächlich ein spürbarer Unterschied, denn dadurch wirkt das Klangerlebnis noch klarer und der Sound noch satter.

Wir haben das Gerät vor allem mit Multiplayer-Games getestet, etwa „Apex Legends“, „Call of Duty Warzone 2.0“, „Counter-Strike: Global Offensive“ und „Destiny 2“. Zudem haben wir es ebenso in den beiden Singleplayer-Hits „Horizon Forbidden West“ und dem „Resident Evil 4“-Remake ausprobiert und in allen Fällen hat es uns der wirklich sehr gute räumliche Sound direkt angetan. Insbesondere mit dem 3D Audio auf der PS5 liefert das Gerät tolle Ergebnisse.

Solltet ihr mit den Voreinstellungen nicht zufrieden sein, dürft ihr zudem mit wenigen Handgriffen nachjustieren. Eine App für euer Smartphone oder ein entsprechendes Programm für den PC ermöglichen es euch, verschiedene Settings händisch mit ein paar Reglern einzustellen. Ihr wollt einen noch kräftigeren Bass oder noch klarere Höhen? All das ist kein Problem und lässt sich dank einer intuitiven Bedienung angenehm unkompliziert erledigen – wirklich schön!

Falls ihr möglichst ungestört in virtuelle Welten eintauchen möchtet, seid ihr auch diesbezüglich mit dem Stealth Pro auf der sicheren Seite, denn das Gaming-Headset bietet laut Turtle Beach nicht weniger als die bisher effektivste Geräuschunterdrückung, die bis heute in einem solchen Gerät verbaut wurde. Die integrierten Mikrofone reduzieren Umgebungsgeräusche von bis zu 25 dB. Auch hier könnt ihr über die App noch etwas feinjustieren, falls gewünscht.

Ein echter Game-Changer, und das im wahrsten Sinne des Wortes, ist dafür das Turtle Beach-exklusive Superhuman Hearing-Feature. Der Name mag auf den ersten Blick ziemlich hochtrabend anmuten, doch tatsächlich kann euch diese Technologie einen Vorteil auf heiß umkämpften Multiplayer-Schlachtfeldern liefern.

Superhuman Hearing verstärkt wichtige Sounds, etwa das Öffnen von Türen, das Abfeuern und Nachladen von Waffen sowie die Schritte eurer Gegenspieler. In Multiplayer-Games kann das Stealth Pro richtig strahlen und solltet ihr gerne kompetitiv spielen, kann das Gerät hier durchaus den womöglich entscheidenden Unterschied ausmachen.

Damit ihr euch stets mit euren Mitspielern und Mitspielerinnen ordentlich abstimmen könnt, ist natürlich auch ein Mikrofon im Turtle Beach-Gerät enthalten. Oder um genauer zu sein sogar mehrere: Ihr könnt wahlweise das abnehmbare TruSpeak-Boom-Mikrofon oder die in die Kopfhörer integrierten Mikros nutzen. Alle unterstützen die sogenannte S.M.A.R.T-Technologie, die Umgebungsgeräusche um euch herum merklich reduziert.

Dies sorgte während unseres Tests für gute Ergebnisse, sowohl beim abnehmbaren als auch den verbauten Mikrofonen. Im Gegensatz zum Sound fällt die Mikrofonqualität des Stealth Pro allerdings etwas ab und bewegt sich nicht auf einem ähnlich guten Niveau einiger Konkurrenzprodukte. Ihr könnt natürlich auch hier nachbessern, doch rundum zufrieden waren wir hiermit während des Tests nicht.

Das beste Gaming-Headset für PS5

Zudem weiß auch die Akkulaufzeit zu überzeugen und ist ideal für längere Gaming-Sessions. Ein Akku hielt während unseres Tests gut 12 Stunden durch, ehe wir ihn an die mitgelieferte Ladestation anschließen mussten. Bereits ein kurzes Aufladen von rund 15 Minuten reicht dabei für ungefähr drei Stunden aus. Die Akkus selbst tauscht ihr unkompliziert mit wenigen Handgriffen aus. Der Wechsel geht somit fix von der Hand, was gerade bei hitzigen Games wichtig ist, um nicht allzu sehr aus dem eigenen Flow herausgerissen zu werden.

Ehe wir zu unserem Fazit kommen, noch ein paar Worte zu den Dingen, die wir bisher noch nicht zum Stealth Pro erwähnt haben: Mittels Bluetooth 5.1 könnt ihr das Gaming-Headset mit so ziemlich jedem Gerät eurer Wahl verbinden, beispielsweise anderen Spielekonsolen, dem PC oder eurem Smartphone. Die drahtlose 2,4-GHz-Verbindung soll für eine nahezu fehlerfreie Verbindung auf bis zu 15 Meter Entfernung sorgen, allerdings kam es während unseres Tests immer wieder zu kleineren Aussetzern, wenn wir in einen angrenzenden Raum gingen. Angesichts der ansonsten gebotenen Qualität ist das zwar schade, doch verschmerzbar.

Mittels eines Rads und einer Modustaste, beides ist direkt in den Kopfhörern verbaut, könnt ihr diesen Bedienelementen über die App beziehungsweise das entsprechende PC-Programm noch weitere Funktionen zuweisen und das Headset somit noch mehr an eure Wünsche und Bedürfnisse anpassen – sehr gut!

Mittlerweile befindet sich Turtle Beach seit fast 50 Jahren auf dem Markt und diese lange Erfahrung macht sich beim Stealth Pro definitiv bemerkbar, denn es ist wohl das beste Gaming-Headset, das die Firma bisher veröffentlicht hat. Vom stilvollen Look über die hervorragende Soundqualität, egal ob beim Spielen oder Musik hören, bis hin zu den vielen unterschiedlichen Optionen ist das hier eines der besten Headsets, das wir je in den Händen hatten.

Das Mikrofon fällt zwar ein kleines bisschen ab und auch der Preis von rund 330 Euro ist durchaus happig, doch wenn ihr ein Premiumprodukt wollt, und ein solches ist das neueste Turtle Beach-Werk, macht ihr hiermit nichts falsch. Mit einem Paukenschlag meldet sich das Unternehmen zurück und im Gepäck hat es das wohl beste Premium-Gaming-Headset, das ihr euch aktuell zulegen könnt. Wenn ihr nach einem neuen Gerät für eure PlayStation 5 sucht, ist dies zweifelsohne die aktuell beste Option.

