Uncharted: PS5-Doppelpaket für 14,99 Euro im Sale

Auf ein komplett neues „Uncharted“ für PS5-Konsolen warten Spieler zwar noch immer. Allerdings schafften es „Uncharted 4“ und „Uncharted The Lost Legacy“ als Komplettpaket auf die aktuelle Konsole von Sony.

Falls ihr die Spiele bisher verpasst habt, bietet ein neuer Sale eine besondere Gelegenheit. So kann die „Uncharted Legacy of Thieves Collection“, die beide Spiele vereint, aktuell als PS5-Disk zum Preis von nur 14,99 Euro gekauft werden. Regulär werden dafür bei Händlern wie Media Markt und Saturn rund 60 Euro fällig.

Auch im PlayStation Store ist die „Uncharted Legacy of Thieves Collection“ bis zum 27. April 2023 im Angebot. Dort werden allerdings 19,99 Euro statt 49,99 Euro fällig. Ebenfalls ist zu beachten, dass PS Plus-Mitglieder ab der Extra-Stufe momentan auch ohne weitere Kosten einen Zugriff auf die Sammlung erhalten.

Kombiniert werden kann der Kauf der „Uncharted Legacy of Thieves Collection“ beispielsweise mit einem Exemplar von „Death Stranding“, das als Directors Cut für PS5 ebenfalls nur 14,99 Euro kostet.

Uncharted The Nathan Drake Collection im Sale

Drei Spiele in einem Paket bietet die „Uncharted The Nathan Drake Collection“, die sich aus den ersten drei Spielen der „Uncharted“-Reihe zusammensetzt und dank der Abwärtskompatibilität auch auf der PS5 gespielt werden kann. Hier werden 9,99 Euro fällig, was einem Rabatt von 50 Prozent entspricht.

Spieler, die im Besitz der Digital Edition der PS5 sind, können immerhin auf einen Sale im PlayStation Store zugreifen, der in dieser Woche verlängert wurde. Rund 1.900 Spiele, Editions und Erweiterungen befinden sich im Angebot. Und sollte der Platz auf der Konsole knapp werden, könnten die passenden SSD-Erweiterungen auf euer Interesse stoßen.

