Horizon Forbidden West – Burning Shores: Presse ist sich einig – die User mal wieder nicht

Die Nutzer haben seit gestern Abend die Möglichkeit, auf Metacritic ihre Wertung zum „Burning Shores“-DLC abzugeben. Bisher sind schon viele positive, aber auch negative Wertungen eingetroffen. Demzufolge liegt der User Score bei 5,2 Punkten – ganz anders als der Metascore, der sich bei 80 Punkten eingependelt hat.

Doch was haben die unzufriedenen Spieler zu kritisieren? Für einen der Gründe müssen wir nachfolgend spoilern: Im Laufe des Spiels küsst Protagonistin Aloy eine Frau, was für viele erzwungen wirkt.

Eine „Woke-Agenda“?

„4 Stunden lesbischer LGBT-Mist, der den Leuten aufgezwungen wird. Egal wie sehr ich Zero Dawn und Forbidden West genossen habe, ich werde NIE wieder Geld für diese Franchise ausgeben. Tschüss!“, meint ein verärgerter Nutzer. Jemand anderes bezeichnet das Ganze wiederum als „Woke-Agenda.“

Andere negative Stimmen beziehen sich auf andere Aspekte. Zum Beispiel kritisiert einer das Gameplay: „Ich mochte das Gameplay nicht, weil es das gleiche ist, ohne jegliche Innovation, die viel verändert. Immerhin ist die Geschichte einigermaßen gut, aber es hat das Spiel nicht gerettet“.

Ein weiterer Spieler erwähnt die „sehr dummen Dialoge“, weshalb er dem DLC gnadenlos null Punkte reindrückt. In anderen Nutzermeinungen wird hingegen die kurze Kampagne kritisiert, die etwa vier Stunden dauere.

Glücklicherweise liegen auch positive Reviews vor. Einer weist dabei auf die zahlreichen Kritiker hin: „Sehr guter DLC. Aber es ist eine Schande, dass einige es für das Ende wegschmeißen. Ich kann nicht auf Aloys nächstes Abenteuer warten.“

An anderer Stelle weist jemand auf die beeindruckende Grafik hin, die bei flüssigen 60 FPS ermöglicht wird. Demnach vergibt er ebenfalls volle zehn Punkte.

Im Moment sind gerade mal 89 Ratings verfügbar. Der aktuell gemischte User Score könnte es in den nächsten Stunden also noch in den positiven Bereich schaffen. Andernfalls rutscht der Durchschnittswert vermutlich noch weiter ab.

Bei den Pressewertungen liegt übrigens keine negative Rezension vor. Von den 13 verfügbaren Testberichten sind lediglich zwei Stück neutral gehalten.

Wer „Horizon Forbidden West“ für die PS5 besitzt, kann sich die Download-Erweiterung für 19,99 Euro im Store kaufen.

