PS5: Limitierter God of War-DualSense wieder verfügbar

Fans von "God of War Ragnarök" können wieder zum Normalpreis in den Besitz einer dazugehörigen Limited Edition des PS5-Controlleres kommen. Der besondere DialSense ist wieder bei Amazon erhältlich.

„God of War Ragnarök“ gehört zu den größten Highlights des vergangenen Jahres und ist auch 2023 ein großes Thema. Begleitet wurde das neuste Kratos-Abenteuer im vergangenen Jahr von einem besonderen DualSense-Controller, der den Look der Spielvorlage verpasst bekam.

Laut Sony handelt es sich um eine Hardware, die nur sehr begrenzt verfügbar ist. Und tatsächlich erfolgte bei vielen Händlern ein Ausverkauf, was wiederum die Preise bei Drittanbietern in die Höhe schießen ließ, wo Beträge von weit über 100 Euro fällig werden.

Diese Beträge müssen Interessenten aber nicht investieren, um in den Besitz des PS5-Controllers im „God of War Ragnarök“-Look zu gelangen. Amazon konnte offensichtlich weitere Exemplare auftreiben und verlangt für den DualSense lediglich einen Preis von 79,99 Euro.

PS5-Controller in der Ragnarök-Limited-Edition*:

Beim DualSense in der „Ragnarök“-Edition ließ sich Sony von der nordischen Welt Midgard inspirieren. Der PS5-Controller zeichnet sich durch seinen zweifarbigen Look in weißer und blauer Farbe aus. Als Eyecatcher dient eine Bären- und Wolf-Insignie, die auf dem Touchpad abgedruckt ist.

Auch die SSD-Erweiterungen für die PS5 sind weiterhin zu reduzierten Preisen verfügbar, sodass ihr die Konsole nach wie vor günstiger aufrüsten könnt.

SSD-Erweiterungen für die PS5*:

Und auch andere gestartete Sales sind weiterhin aktiv:

Weitere Meldungen zu Amazon.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren