Crash Bandicoot: Nach dem Erfolg von Mario – Entwickler machen sich für Kinofilm stark

Auch an den Entwicklern von Toys for Bob zog der Erfolg von "Der Super Mario Bros. Film" natürlich nicht unbemerkt vorüber. Stattdessen wandte sich das Studio mit dem Wunsch nach einem Kinofilm zu "Crash Bandicoot" an Sony Pictures Animation.

Mit „Der Super Mario Bros. Film“ startete Anfang dieses Monats nicht weniger als einer der bisher erfolgreichsten Filme des Jahres 2023 in die Kinos.

Nachdem sich „Der Super Mario Bros. Film“ innerhalb kürzester Zeit zur erfolgreichsten Videospielverfilmung überhaupt aufschwang, dürfte es sich beim neuen Film rund um Mario und seine Freunde um den ersten Streifen handeln, der in diesem Jahr die magische Marke von einer Milliarde US-Dollar Umsatz knackt.

Ein beeindruckender Erfolg, den natürlich auch die Entwickler von Toys for Bob zur Kenntnis genommen haben. Via Twitter wandte sich das Studio hinter Titeln wie „Crash Bandicoot 4: It’s About Time“ an die Verantwortlichen von Sony Pictures Animation und äußerte offen den Wunsch nach einem Kino-Debüt der „Crash Bandicoot“-Reihe.

„Mit dem unglaublichen filmischen Lauf des Klempnerjungen denken wir, dass es Zeit für Crashs Kinodebüt ist! Was sagt ihr @SonyAnimation“, so der von Toys for Bob abgesetzte Tweet.

Das legendäre Maskottchen der PlayStation-Ära

An der entsprechenden Bekanntheit und einer ausreichend großen Anhängerschaft dürfte es der „Crash Bandicoot“-Franchise sicherlich nicht mangeln. Die ersten drei Ableger der Plattformer-Serie erschienen für die originale PlayStation und entstanden bei den „Uncharted“- und „The Last of Us“-Machern von Naughty Dog, die schon damals ihr Talent für unterhaltsame Videospielerfahrungen eindrucksvoll unter Beweis stellen.

Aufgrund der hohen Qualität der ersten drei „Crash Bandicoot“-Abenteuer ließ der kommerzielle Erfolg nicht lange auf sich warten und führte dazu, dass sich Crash schnell den Status des inoffiziellen PlayStation-Maskottchens sicherte, das mit Ikonen wie Mario oder Sonic auf eine Stufe gestellt wurde.

Nach der Übernahme von Naughty Dog durch Sony im Jahr 2001 landeten die Rechte an der „Crash Bandicoot“-Marke bei Activision (heute: Activision Blizzard). Aktuell entsteht bei den Entwicklern von Toys for Bob der Multiplayer-Titel „Crash Team Rumble“, der am Wochenende im Rahmen der geschlossenen Beta angespielt werden konnte.

Ob und in welcher Form „Crash Bandicoot“ en Weg auf die große Leinwand finden wird, dürfte sicherlich auch vom kommerziellen Erfolg kommender Titel wie „Crash Team Rumble“ abhängen.

With the plumber boy’s incredible cinematic run, we think it’s time for Crash’s theatrical debut! What say you, @SonyAnimation? https://t.co/Kq6S4v6Uui pic.twitter.com/DZlFjSZyPa — Toys For Bob (@ToysForBob) April 23, 2023

