Diablo 4: Action-RPG sei nicht dafür gedacht, es ewig zu spielen

Wie die Entwickler von „Diablo 4“ unlängst in einem neuen Interview verrieten, soll der kommende Titel durchaus ein Ende haben. „Diablo 4“ soll laut dem Associate Game Director nicht ewig weitergehen.

Am 6. Juni erscheint mit „Diablo 4“ der neueste Teil der beliebten „Diablo“-Reihe von Blizzard. Auch das kommende Spiel soll seinen Nutzern wieder eine Menge an Content bieten, wenn sie die Hauptkampagne durchgespielt haben.

Doch „Diablo 4“ sei nicht dafür gedacht, es ewig zu spielen, gab der Associate Game Director nun in einem neuen Interview an. Irgendwann werden die Spieler die Grenzen ihres eigenen Charakters erreicht haben und sich einer finalen Bossbegegnung stellen müssen.

„Diablo 4“ wird eine Grenze für den Schwierigkeitsgrad besitzen

„Diablo 4 ist nicht dazu gedacht, ewig gespielt zu werden“, gab Joe Piepiora, Associate Game Director des Spiels, bei einem kürzlich stattgefundenen Gruppeninterview an. „ Es gibt Kreaturen, die man auch nach Stufe 100 auf immer höheren Schwierigkeitsgraden bekämpfen wird. Aber das sind Inhalte, bei denen man sich selbst antreibt, um zu sehen, wie weit man seinen Build bringen kann, anstatt zu versuchen, über Stufe 100 hinaus einen endlosen Grind an Belohnungen zu erreichen.“

Blizzard gab an, dass den Spielern eine „sehr, sehr lange Progression“ jenseits von Stufe 100 in den Nightmare-Dungeons bevorstehen würde. Irgendwann hätte man jedoch den Punkt erreicht, an dem man „die maximale Stärke der Ausrüstung erhalten hat“. Die Nutzer könnten ihren Charakter dann eventuell noch Respezialisieren , bis sie das Gefühl haben, wirklich das Maximum herausgeholt zu haben. Dann müssen sie sich jedoch noch einem finalen Endboss stellen.

„Auf Stufe 100 haben wir einen Endboss, den sich die Spieler stellen müssen und der so ausbalanciert ist, dass er eine außergewöhnliche Herausforderung darstellt“, so Piepiora, „Spieler, die Stufe 100 erreichen, werden eine extrem schwierige Zeit bei diesem Bosskampf haben. Die Erwartung ist, dass die Nutzer ihre Klasse und ihren Build verstehen, alles, was sie können, maximiert haben und wirklich sehr gut gelernt haben, um auf ihn zu treffen. Und das wird die Art und Weise sein, wie sie ihn vielleicht besiegen können.“ Zu diesem Zeitpunkt würde es nicht mehr darum gehen, mächtige Ausrüstung von diesem Boss zu erhalten. Es würde eher darum gehen, die beste Ausrüstung zu bekommen, um gegen diesen Boss bestehen zu können.

