Nach Horizon Forbidden West: Guerrilla Games bestätigt nächsten Teil

Die „Horizon“-Reihe war ursprünglich als Trilogie geplant. Nun bestätigt das Entwicklerstudio Guerrilla indirekt, dass ein dritter Teil in der Mache ist.

Obwohl der „Burning Shores“-DLC erst wenige Tage alt ist, hat das Entwicklerteam von Guerrilla bestätigt, dass das Studio an einem Nachfolger zu „Horizon: Forbidden West“ arbeitet.

Schon das Ende der Erweiterung hat einen dritten Teil der „Horizon“-Reihe angedeutet, doch nun haben wir die Gewissheit, dass Aloys Abenteuer mindestens aus einer Trilogie bestehen werden.

Angie Smets wechselt zu den PlayStation Studios

Die Erwähnung des neuen Teils erfolgte in einem Blogeintrag zu einer Umstrukturierung der Führung. Angie Smets steigt vom Studio Director und Executive Producer von Guerrilla zum Head of Development von PlayStation Studios auf. Das Team wünscht ihr für ihre weitere Reise nur das Beste.

Die Führung übernehmen nun Studio Director und Production Director Joel Eschler, Studio Director and General Manager Hella Schmidt sowie Studio Director and Art Director Jan-Bart van Beek.

Neuer Horizon-Teil beiläufig erwähnt

In einem Nebensatz erwähnt Guerrilla, dass die neue Führung das „Horizon“-Universum mit Aloys nächstem Abenteuer erweitern wird: „Wir haben volles Vertrauen in unsere neue Führung, die Guerrilla in eine glänzende Zukunft führen und die Welt von Horizon mit Aloys nächstem Abenteuer und unserem aufregenden Online-Projekt erweitern wird.“

Mit Aloys nächstem Abenteuer ist wohl der nächste Hauptableger gemeint. Neben dem Multiplayer-Titel, der ebenfalls in der Entwicklung ist, wurde somit ein dritter Teil der „Horizon“-Reihe offiziell bestätigt.

Das Sequel wird zwar nicht namentlich genannt, doch es ist mehr als wahrscheinlich, dass damit Teil 3 gemeint ist. „Horizon“ wurde nämlich ursprünglich als Trilogie geplant und ist die erfolgreichste Reihe des Entwicklerstudios.

„Horizon: Forbidden West“ erschien am 18. Februar 2022 für PS4 und PS5. Obwohl das Hauptspiel für beide Konsolen erschienen ist, ist die „Burning Shores“-Erweiterung nur für PS5 erhältlich. Der Grund dafür ist der technische Vorteil gegenüber der Last Gen-Konsole.

Quelle: Guerrilla

