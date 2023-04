Red Dead Redemption 2: Spieler probieren aus, wie moppelig Arthur werden kann

In „Red Dead Redemption 2“ müssen die Spieler Nahrung zu sich nehmen, um ihren Protagonisten gesund zu halten. In der Community gibt es derzeit jedoch einen neuen Trend, bei dem die Spieler schauen, wie moppelig Arthur Morgan werden kann.

Auch beinahe fünf Jahre nach dem Release von „Red Dead Redemption 2“ können die Spieler noch immer nicht von dem Cowboy-Abenteuer ablassen. So gibt es viele Nutzer, die nach all der Zeit noch immer tolle Details bei dem Titel entdecken und diese mit ihren Mitspielern teilen.

Andere denken sich seltsame Herausforderungen aus, die prompt zu einem Trend werden. Derzeit sind die Spieler gespannt, wie rund sie den lebenswürdigen Hauptcharakter Arthur Morgan werden lassen können und übertreffen sich dabei gegenseitig.

Arthur Morgan ist in der Story normalerweise untergewichtig

Unser tragischer Held Arthur Morgan zieht in der Story von „Red Dead Redemption 2“ mit der Gang von Dutch van der Linde durch einen fiktionalen Landstrich in den USA. Es ist 1899 und die Bande wird wegen Raubüberfällen und weiteren kriminellen Tätigkeiten gesucht. Wegen dem Mangel an Nahrungsmitteln, dem Verlauf der Story sowie dem Schwierigkeitsgrad der Essens-Mechanik im Spiel dürfte Arthur Morgan bei den meisten Nutzern eher untergewichtig sein. Die wenigsten Spieler werden an den Punkt kommen, an dem ihr Cowboy übergewichtig ist.

Doch genau das versuchen derzeit einige Spieler im „Red Dead Redemption“-Subreddit. Sie probieren, ihren Protagonisten so moppelig wie möglich aussehen zu lassen. Dabei merken sie an, dass es großartig sei, dass Rockstar dieses Maß an Rollenspiel zulassen würde. Arthur würde dabei auch nicht lächerlich oder grotesk aussehen, sondern wie ein realistisches Abbild seines runderen Selbst.

Zu seinem vierten Geburtstag im vergangenen Oktober erinnerten einige Fans von „Red Dead Redemption 2“ daran, dass der Titel trotz seiner noch immer hohen Beliebtheit noch keinen Patch für die aktuellen Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhalten hat. Der Cowboy-Titel sei zwar auf den Plattformen spielbar, echte Next-Gen-Features würden sich die Nutzer jedoch trotzdem noch wünschen.

