Call of Duty – The Board Game: Shooter bald auf dem Tisch spielbar

Call of Duty - The Board Game:

Während Microsoft "Call of Duty" nach der Übernahme von Activision Blizzard zusätzlichen Spielern zur Verfügung stellen möchte, ist Activision schon einen Schritt weiter. Im Rahmen eines Lizenzprojektes lässt der Publisher an "Call of Duty: The Board Game" arbeiten.

Der Publisher Activision tut sich mit Arcane Wonders, Genuine Entertainment und Evolution zusammen, um ein Brettspiel auf Basis von „Call of Duty“ auf den Markt zu bringen. Es trägt passenderweise den Namen „Call of Duty: The Board Game“ und soll 2024 in die Läden kommen. Vorbestellungen werden ab Herbst 2023 über Kickstarter angenommen.

Während „Call of Duty“ als Shooter etabliert wurde, handelt es sich bei „Call of Duty: The Board Game“ um ein Strategiespiel. Die Spieler schlüpfen in die Rollen von Elitesoldaten und können auf Karten, die aus der Videospielvorlage bekannt sind, gegeneinander kämpfen.

Ebenfalls gehören Komponenten wie Miniaturen von ikonischen Charakteren und Waffen aus „Call of Duty“ zum Inventar des Brettspiels. Für einen hohen Wiederspielwert sollen verschiedene Szenarien und Spielmodi sorgen.

„Macht euch bereit für das ultimative Call of Duty-Tabletop-Erlebnis“, heißt es im Rahmen der Ankündigung. „Wir freuen uns, die bevorstehende Veröffentlichung von Call of Duty: The Board Game ankündigen zu können, einem spannenden neuen Strategiespiel, das auf der beliebten Videospielserie basiert.“

Modern Warfare als Vorbild

Arcane Wonders erklärte gegenüber Polygon, dass das Spiel in der Ära des 2019 veröffentlichten „Call of Duty: Modern Warfare“ angesiedelt sein wird und Waffen und Karten enthält, die Fans der Subreihe vertraut sein werden.

Während weitere Information zu „Call of Duty: The Board Game“ folgen werden, wurden einige rudimentäre Details zum Spielprinzip geteilt. Spieler planen ihre Züge im Geheimen und führen sie dann gleichzeitig auf der Karte aus. Die Sichtlinie lässt sich leicht durch farbige Linien auf der Karte bestimmen. Und wenn man den Gegner im Blick hat, kommt es zum Kampf.

Related Posts

In „Call of Duty: The Board Game“ gehe es darum, den Gegner zu überlisten und auszumanövrieren, um sich in die bestmögliche Position zu bringen, um einen Kampf zu gewinnen.

Robert Geistlinger, der Präsident von Arcane, ging ebenfalls auf die Entscheidung ein, das Spiel trotz der Unterstützung eines Multimilliarden-Dollar-Unternehmens durch Crowdfunding zu finanzieren.

Demnach habe Activision die „Call of Duty“-Lizenz zwar zur Verfügung gestellt. „Aber am Ende des Tages ist es unsere Erfahrung, die wir den Spielern bieten. Und das Team hat uns freundlicherweise erlaubt, alle Tools und Plattformen zu nutzen, die wir für notwendig erachten, um die beste Version unseres Spiels für ihre Fans zu entwickeln“, so seine Worte.

Weitere Meldungen zu Call of Duty:

Das Basisspiel für zwei Spieler soll etwa 50 Dollar kosten, wenn es in den Handel kommt. Und Spieler werden zwei Sets für Vier-Spieler-Matches kombinieren können. Passend zur Videospielvorlage soll das Board Game über Erweiterungen zusätzliche Inhalte wie neue Charaktere, Waffen, Karten und Modi wie Zombies und Koop-Kampagnen erhalten. Beschrieben wird das Ganze als „eine Reihe von Produkten innerhalb desselben Spielsystems“.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Call of Duty: The Board Game.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren