Diablo 4: Der Totenbeschwörer im neuesten Trailer

Einer der meisterwarteten Spiele der nächsten Monate ist sicherlich Blizzard Entertainments Action-Rollenspiel „Diablo 4“. Bereits die ersten Beta-Phasen haben gezeigt, dass das Interesse an dem neuen Abenteuer überaus hoch ist. Aus diesem Grund wird man in wenigen Wochen einen sogenannten „Server Slam“ veranstalten, um sich auf den bevorstehenden Spieleransturm vorzubereiten.

Klassen, um sie zu knechten

Allerdings befindet sich die Marketing-Kampagne zu „Diablo 4“ weiterhin in vollem Gange, weshalb man uns in der letzten Zeit die verschiedenen Klassen mit einzelnen Trailern vorstellt. So hatte man uns zuvor bereits den Schurken, den Zauberer, den Barbar sowie den Druiden in Aktion gezeigt. Heute steht wiederum der Totenbeschwörer im Mittelpunkt.

Einmal mehr wird der Totenbeschwörer die Kontrolle über die Toten haben und die Gegner mit seiner eigenen Horde in Angst und Schrecken versetzen. Insgesamt werden zahlreiche Fähigkeiten auf dem Tod und all seine Facetten basieren.

In „Diablo 4“ kann man einmal mehr Sanktuario zum Beben bringen, während sich Lilith erhebt. Ein düsteres Abenteuer mit einer offenen Spielwelt und einer Vielzahl an Dungeons wird auf die Spieler warten, wenn sie ab dem 6. Juni 2023 auf PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC in das Rollenspiel starten.

Vom 12. bis zum 14. Mai 2023 können alle interessierten Spieler erneut in das Abenteuer hineinschauen und das vollständige erste Kapitel spielen. Wer sich also noch nicht sicher ist, ob „Diablo 4“ einen Kauf wert ist, sollte vielleicht einen Blick riskieren. Hier ist erst einmal der neue Trailer zum Totenbeschwörer:

