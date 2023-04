Horizon Forbidden West – Burning Shores: Update 1.22 steht bereit – Das steckt drin

Wenige Tage nach dem Release der Erweiterung stellten die Entwickler von Guerrilla Games ein neues Update zu „Horizon: Forbidden West – Burning Shores“ bereit.

Der neue Patch hebt das Abenteuer auf die Version 1.22 und bringt laut offiziellen Angaben diverse Optimierungen und Fehlerbehebungen mit sich. Zum einen wurden laut Guerrilla Games mehrere Fehler behoben, die in seltenen Fällen zu Abstürzen führen und dem Spielspaß einen Strich durch die Rechnung machen konnten.

Zudem wurde das Problem in Angriff genommen, das dazu führte, dass die Tageszeit dauerhaft hängen blieb. Abschließend wurde laut Guerrilla Games dafür gesorgt, dass die Belohnungen des „Dino Digits“-Quiz nun wie vorgesehen freigeschaltet werden.

An diesen Fehlern wird gearbeitet

Weiter geht aus dem offiziellen Changelog des Updates 1.22 hervor, dass die Entwickler bereits an weiteren Fehlern arbeiten, die ihnen von der Community geschildert wurden. Darunter Probleme mit dem Luftkampf sowie eine fehlerhafte Progression bei vereinzelten Quests. Abschließend ruft Guerrilla Games die Spielerinnen und Spieler dazu auf, mögliche Fehler und Probleme, mit denen „Burning Shores“ zu kämpfen hat, über die offizielle Support-Seite zu melden.

Nur kurz nach dem Release von „Horizon: Forbidden West – Burning Shores“ bestätigten die Verantwortlichen des niederländischen Studios einen dritten Teil der Reihe. „Wir haben volles Vertrauen in unsere neue Führung, die Guerrilla in eine glänzende Zukunft führen und die Welt von Horizon mit Aloys nächstem Abenteuer und unserem aufregenden Online-Projekt erweitern wird“, hieß es in dieser Woche.

Wann mit der offiziellen Ankündigung des dritten „Horizon“-Titels oder gar der offiziellen Enthüllung zu rechnen ist, ließen die Entwickler von Guerrilla Games leider offen.

Während das Hauptspiel von „Horizon: Forbidden West“ sowohl für die PlayStation 4 als auch die PlayStation 5 veröffentlicht wurde, entschied sich Guerrilla Games beim Release von „Burning Shores“ aus technischen Gründen dazu, lediglich die PS5 zu versorgen.

