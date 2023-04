Horizon Forbidden West: Strengere Metacritic-Moderation nach Review-Bombing

Bestimmte Themen erschüttern noch immer einen Teil der Menschen, was im Fall von "Horizon Forbidden West: Burning Shores" gar zu einem Review-Bombing führte. Metacritic möchte die Abwehr missbräuchlicher Bewertungen künftig verstärken.

Die für „Horizon: Forbidden West“ veröffentlichte Erweiterung „Burning Shores“ konnte mit einem Metascore von 82 zwar solide Wertungen einfahren. Im Gegensatz dazu liegt der User-Score in einem überraschend niedrigen Bereich. Auslöser war ein Review-Bombing, das sich nicht auf die Qualität des DLCs bezog, sondern einen Teil der Erzählung abstrafen sollte.

Achtung Spoiler: Der nachfolgende Text enthält Details zur Handlung von „Burning Shores“.

Review-Bomber kritisieren Story-Entscheidung

„Burning Shores“ ist eine Story-Erweiterung, in der die Handlung von „Horizon: Forbidden West“ weiter ausgebaut wird. Der Stein des Anstoßes findet sich am Ende der Erzählung. An dieser Stelle bekommen Spieler die Möglichkeit, eine romantische Beziehung zu einem der Hauptcharaktere der Erweiterung, der weiblichen Heldin Seyka, einzugehen. Wird diese Option gewählt, küssen sich die Protagonistin Aloy und die erwähnte Figur.

Dieser Abschnitt der Handlung erschütterte viele Spieler offenbar dermaßen, dass sie neben der ausufernden Kritik dazu übergingen, auf Metacritic für zahlreiche negative Bewertungen zu sorgen, wobei in erster Linie die Entscheidung des Entwicklers Guerrilla kritisiert wird, die Romantik-Option zwischen zwei Frauen hinzuzufügen.

„Optisch sieht es toll aus, aber was ist mit der Handlung? Aloy ist lesbisch! Was macht ihr Sony & Guerilla eigentlich? Hört auf, das mit euren Charakteren zu machen“, heißt es in einer User-Bewertung.

Oder auch: „Hey Sony PlayStation, es reicht jetzt. Ihr müsst eine Lösung für dieses Agenda-Problem finden. Wir befinden uns in einer Welt der Unterhaltung, nicht in einer Welt voller abweichender und fehlgeleiteter Ideen.“

Dabei handelt es sich noch um die harmloseren Kommentare, was Metacritic dazu bewog, einen Teil der Hassbotschaften zu löschen.

Metacritic möchte Tools und Prozesse weiterentwickeln

Als Reaktion auf das Review-Bombardement betonten die Verantwortlichen gegenüber Eurogamer, dass sie sich der „missbräuchlichen und respektlosen Kritiken zu Horizon Forbidden West Burning Shores“ bewusst seien. Es folgte die Erklärung, dass derzeit die internen Prozesse und Werkzeuge weiterentwickelt werden, um in den kommenden Monaten eine strengere Moderation einzuführen.

„Fandom ist ein Ort der Zugehörigkeit für alle Fans, und wir nehmen Online-Vertrauen und Sicherheit auf allen unseren Websites, einschließlich Metacritic, sehr ernst“, heißt es in einer Erklärung des Betreibers.

Und weiter: „Unser Team prüft jede einzelne Meldung von Missbrauch (einschließlich, aber nicht beschränkt auf rassistische, sexistische, homophobe, Beleidigungen anderer Nutzer usw.) und wenn Verstöße auftreten, werden die Bewertungen entfernt. Wir entwickeln derzeit unsere Prozesse und Tools weiter, um in den kommenden Monaten eine strengere Moderation einzuführen.“

Wer sich von gleichgeschlechtlicher Liebe nicht emotional aus der Bahn werfen lässt, kann den DLC für 19,99 Euro aus dem PlayStation Store laden.

Mit „Burning Shores“ wird das Kapitel von „Horizon: Forbidden West“ geschlossen. Allerdings befindet sich bereits der nächste Teil der erfolgreichen Reihe in Arbeit. Im Laufe der Woche wurde die Entwicklung eher beiläufig bestätigt.

