Diablo 4: Ein Mount gibt es erst nach der Kampagne

„Diablo 4“ wird das erste Spiel der langjährigen „Diablo“-Reihe, das in einer offenen Spielwelt stattfindet. Die Reise wird jedoch zumindest am Anfang beschwerlich sein, denn ein Reittier gibt es erst nach dem Abschluss der Kampagne.

„Diablo 4“ gibt den Spielern eine große Auswahl an Anpassungsmöglichkeiten für den eigenen Charakter an die Hand. Laut einem neuen Blogbeitrag der Entwickler von Blizzard soll der Charaktereditor im Spiel über 8 Billionen Aussehenskombinationen der verschiedenen Details, wie etwa Augenfarbe, Körperbemalung oder Schmuck, zulassen.

Auch das eigene Reittier soll einige Anpassungsoptionen erhalten. Allerdings werden die Spieler ihr Mount erst erhalten, sobald sie die Hauptkampagne mit einem ihrer Charaktere abgeschlossen haben.

Erster Charakter muss noch ohne Reittier klarkommen

In einem neuen Blogbeitrag ging das Studio Blizzard kürzlich auf die Personalisierungsoptionen des kommenden „Diablo 4“ ein. Der neueste Teil der Reihe wird am 6. Juni 2023 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und den PC erscheinen. Wer so lange nicht mehr warten kann, darf im nächsten Monat an einer weiteren Beta-Phase teilnehmen. Der „Server Slam“ findet vom 12. Mai 2023 um 21 Uhr bis zum 14. Mai 2023 um 21 Uhr statt.

In dem Blogbeitrag wurden auch die kommenden Reittiere erwähnt, die die Spieler durch die offene Spielwelt von Sanktuario tragen werden. Die Mounts werden allerdings erst freigeschaltet, sobald die Hauptquest mit einem Charakter abgeschlossen wurde. Danach stehen die Reittiere jedoch in allen Spielmodi für jeden weiteren erstellen Charakter zur Verfügung. Es wurde angemerkt, dass es in der offenen Beta noch möglich war, schon früh eine Quest für ein Reittier zu beginnen. Wie es aussieht, wird diese bei Release von „Diablo 4“ nicht mehr in den frühen Stunden im Spiel angeboten.

Reittiere sollen ebenfalls verschiedene Optionen zur Anpassung besitzen. So soll es unterschiedliche Mounts geben, die mit Rüstungen und Trophäen verziert werden können. Als Beispiel wird etwa die Reittiertrophäe Ashavas Schrei genannt, die sich bei dem kommenden „Server Slam“ verdienen lässt. Diese soll jeden alten Gaul in ein „mächtiges Schlachtross“ verwandeln.

